Milei echa más leña a las tensiones diplomáticas con España: "Ya tengo 'match point' a Pedrito"

Javier Milei, presidente de Argentina, se mantiene en su línea. Desde su visita a España ha hecho tres entrevistas en su país y en todas ellas ha hablado de la crisis diplomática entre Argentina y España. También lo ha hecho en su primer intervención pública, en un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. El tema era la economía del país, y el presidente argentino mencionó "un personaje de historieta, 'El Zorro'".

Durante su intervención, Milei explicó que "'El Zorro' tiene dos tipos de enemigos. Uno era Monasterio y todos sus soldados, o sea el Estado que venía y le sacaba los recursos para así llevárselos a España. Bueno, justo hoy mencioné a España".

Unas palabras que pronunció en tono jocoso y que el público respondió a carcajadas. Milei siguió en ese tono y dijo que tenía "match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática". Se trata de la última perla de Milei sobre Pedro Sánchez.

Milei manda a Sánchez al psicólogo

El presidente argentino ha intensificado las críticas hacia su homólogo español. En su última entrevista televisiva ha recordado los ataques e insultos que ha recibido por parte del Ejecutivo español, por lo tanto dice estar en su derecho de defender su dignidad. "Para tratar de agredirme, me mandó ser agredido por mujeres, entonces se me dijo ultraderechista, que para ellos es decir nazi, fascista, xenófobo, misógino...".

Pero Milei no solo se queda en el ámbito político, sino que va más allá, traspasa el ámbito personal y durante esta última entrevista envía a Pedro Sánchez al psicólogo y recomienda a su mujer, Begoña, un abogado.

Milei, 'persona non grata'

Lejos de reducir la tensión, Milei desafía a Sánchez en su próximo viaje a España. En la red social X ha anunciado que volverá el junio para recibir un premio que le otorga el Instituto Juan de Mariana. Mientras, el Gobierno español no descarta declarar 'persona non grata' a Javier Milei, y esto significa que el Estado deja constancia que no quiere que esa persona entre en su territorio.

España retira a su embajadora en Argentina

Ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina por su palabras acerca del presidente español y de su esposa, Begoña Gómez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

Sánchez ya anunció que la respuesta de España sería tajante. Con esta drástica decisión de cesar a la embajadora española en Buenos Aires, el Gobierno avanza en dicha respuesta a las declaraciones del mandatario argentino, quien calificó de "corrupta" a Gómez.

Fue el domingo cuando Albares anunció la llamada a consultas de María Jesús Alonso, convocando el lunes en Exteriores al embajador argentino, Roberto Bosch, con la intención de exigir una disculpa pública de Milei, quien ya ha dejado claro que ha descartado que esto vaya a ocurrir.

La crisis diplomática ha escalado con un cruce de declaraciones y se ha decidido retirar a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Ese anuncio implica que la legación diplomática tenga a partir de ahora como máximo representante a su encargado de negocios.

