El código ético del PSOE no permite ni proponer ni apoyar indultos con cargos públicos condenados por corrupción

Yolanda Díaz ha querido desmarcarse con rotundidad del argumentario del Gobierno sobre los ERE fraudulentos porque para ella fueron hechos "muy graves". Mientras tanto, el expresidente andaluz José Antonio Griñán pedirá el indulto para no entrar en la cárcel, en último extremo. Es por eso por lo que analizamos lo que dice el Código ético del PSOE sobre los indultos, te lo contamos.

No deja lugar a dudas, y es que el PSOE no permite ni proponerlo ni apoyarlo con cargos públicos condenados por corrupción, textualmente "Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción".

A pesar de esto, el presidente del Gobierno no lo descarta y desde el lado socialista del gobierno insisten en que el caso todavía no está en ese punto ya que falta por conocerse la sentencia completa, los votos particulares y también el recurso ante el tribunal constitucional.

Este jueves ha sido Unidas Podemos quien ha roto su silencio, aunque todavía no entran a valorar ese posible indulto, califican que los hechos de muy graves e incluso su portavoz Pablo Echenique hace un paralelismo con la moción de censura a Mariano Rajoy: "Unidas Podemos hemos llegado a la política para evitar que ese tipo de prácticas se lleven a cabo, por eso desalojamos a Mariano Rajoy de la Moncloa" es lo que ha icho exactamente.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría se ha pronunciado aludiendo a que "no hay tema, no hay que adelantar un tema que hoy no es ni siquiera una hipótesis". Por su parte, Yolanda Diaz ha dicho "Yolanda Díaz lo que opina es que el caso de los ERES es muy grave y que además de grave tiene que ver con dinero público de los trabajadores y trabajadoras andaluces y, por tanto, cuidado, es muy grave", ha insistido.