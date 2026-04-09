Las claves de la 'Trama Pano': ¿Por qué sus testimonios son importantes?

La tercera jornada del juicio por el 'Caso Mascarillas' ha tenido un protagonismo claro: la empresaria Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano. Las empresarias tienen un papel secundario en el Caso Koldo pero son protagonistas en otra trama estrechamente relacionada con Aldama, la causa que investiga un presunto fraude cercano a 180 millones de euros con los hidrocarburos.

Esta presunta trama es, de hecho, la que llevó a Víctor de Aldama a prisión y por la que acabó confesando e inculpando a Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García. Aldama, con esa confesión, consiguió su libertad provisional. En ese entramado del fuel Aldama estaba asociado tanto con Carmen Pano como con Claudio Rivas, empresario también imputado.

La relación de la familia Pano con Aldama era prácticamente diaria, Leonor González Pano fue pareja del supuesto comisionista de la trama Koldo y hoy en el Tribunal Supremo Carmen Pano ha afirmado que eran "prácticamente familia". De esa estrecha relación la UCO ha destacado conversaciones que apuntalan a que Aldama y Pano pudieron servirse de Koldo y del ministerio de Transportes para conseguir la licencia de operador de Hidrocarburos. Koldo García les habría conseguido una reunión con el jefe de gabinete del ministerio de Industria. Por esas gestiones, según la Guardia Civil, Leonor González Pano habría asegurado a su entonces pareja que habían pagado "un kilo".

Hoy el Tribunal se ha interesado en estos detalles, pero sin duda lo más llamativo de la declaración de Carmen Pano ha sido su ratificación sobre dos entregas de 45.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Pano no ha aclarado a qué persona le hizo entrega de este dinero, pero sí ha dado detalles de las bolsas o del planta de Ferraz a la que llevó el dinero. Todos estos detalles podrían incluso perjudicar a Aldama, pero la estrecha relación que tenían con él en la actualidad es más distante.

Según varios audios a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, hace varios meses Aldama y Carmen Pano hablaban sobre cómo el socio de Aldama, Claudio Rivas, había perturbado su relación. "Ha llegado a decirnos que hasta que no nos vea arrastradas no va a parar", confesaba Carmen Pano, que llegaba a acusar a Rivas de consumir drogas. Aldama, en cambio, afirmaba a Pano que él sentía amenazado por ellas porque Rivas le dijo que habían contratado "a unos colombianos para matarlos".

Leonor Pano apunta a una posible comisión por el rescate de Air Europa

La declaración de Leonor González Pano también ha contenido acusaciones hacia la presunta trama. La hija de Carmen Pano ha explicado cómo Aldama le contó que recogió junto a Koldo medio millón de euros en la casa del duelo de Air Europa. Esto podría ser otra supuesta contraprestación por la ayuda de Ábalos y Koldo en el rescate de la compañía, autorizado por el Consejo de Ministros. El CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, declara como testigo en este juicio en dos semanas.