Cita en La Chalana: Koldo reunió a altos cargos del Ministerio de Transportes del equipo de Óscar Puente

El caso Koldo deja cada día nuevas informaciones. En el sumario aparecen nuevas conexiones que afectan a altos cargos del Gobierno que estarían ahora mismo ejerciendo. Y es que Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, pudo contactar con tres altos miembros del Ministerio de Transportes, -promovidos por el actual ministro Óscar Puente tras su incorporación al Ministerio-.

El sumario añade unas fotografías de las reuniones organizadas por Koldo en el restaurante 'La Chalana' de Madrid. Allí se citó con el subsecretario de Transportes, con el presidente de AIF y con el director general de EMFESA. Todos ellos siguen en el equipo del ministro Óscar Puente.

El objetivo de estas reuniones sería informar al exministro Ábalos sobre la investigación por la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia. Así lo asegura un informe de Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil.

La Chalana: el lugar de encuentro

El restaurante La Chalana fue el lugar de encuentro entre Koldo y el resto de altos cargos para la entrega de esta documentación. La cita se produjo los días 2 y 3 de noviembre de 2023. Al día siguiente, según el juez, el hermano del exasesor -también acusado- entregó los informes a Ábalos en Valencia.

El número tres del Ministerio de Transporte fue el primero en acudir a la cita con Koldo el día 2 de noviembre del 2023 a las 14.02. Ahí también estaría presente Jacobo Pombo, el otro "intermediario". Ese mismo día, pero una hora y diez minutos más tarde, tuvo lugar otra reunión. Esta vez con el actual director de la empresa EMFESA -sociedad mercantil estatal vinculada al Ministerio de Transportes-. El entonces director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF llegó al restaurante La Chalana sobre las 16.46 horas.

Las reuniones siguieron al día siguiente. El 3 de noviembre de 2023, a las 12.38 horas, la directora general de la Sociedad Estatal de Infraestructura del Transporte (SEITT), actual senadora del PSOE, se reúne en el mismo restaurante que el resto con Koldo García. Las reuniones se producen apenas dos semanas antes de que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno.

"Bueno qué tal con Puente, ¿bien?"

Koldo se interesó por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una conversación con un alto cargo de Puertos del Estado el pasado 28 de noviembre, según la Guardia Civil, que analiza varias conversaciones telefónicas.

En un informe al que ha tenido acceso EFE este jueves, la Guardia Civil analiza algunas de las conversaciones de los investigados en esta trama de supuesto cobro de comisiones.

En la siguiente conversación, Koldo podría estar hablando con que Álvaro Sánchez Manzanares, aunque la UCO no lo confirma al 100%. De ser este el interlocutor de Koldo, sería un hito de "interés" para la investigación.

"K: (Ríen) Bueno qué tal con este, ¿bien?

A: ¿Con quién?

K: Coño.

A: ¿Con Puentes? (en referencia al actual ministro de Transportes, Óscar Puente)

K: Sí.

A: Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien".

Ábalos, ¿posible "intermediario"?

El juez que investiga el 'caso Koldo' afirma que el exministro socialista José Luis Ábalos actuó como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por su exasesor para tratar de "solucionar" la reclamación que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama, según un auto fechado el pasado 7 de febrero.

Koldo y Ábalos mantuvieron un encuentro en una marisquería de Madrid el 10 de enero. El juez de la Audiencia Nacional cree que esa reunión tiene un "especial interés para los hechos investigados", al considerar que el exasesor habría "influido" para que se llegase a un acuerdo a favor de la empresa Soluciones de Gestión en el marco de la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas.

