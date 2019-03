Cinco diputados del PSC rompen la disciplina del partido y no vota la propuesta de soberanía

Cinco de los 20 diputados del PSC en el Parlament catalán han decidido romper la disciplina del partido y no emitir voto en la declaración de soberanía, al no estar de acuerdo con la postura de la dirección del partido de rechazar esta iniciativa, aunque los cinco han ocupado su escaño.



Los diputados que no han participado en la votación son la exconsejera de Salud Marina Geli; el alcalde de Lleida, Àngel Ros; el miembro del colectivo crítico Avancem Joan Ignasi Elena, y las diputadas Rocío Martínez-Sampere y Núria Ventura. El texto, aprobado con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y uno de los tres diputados de la CUP, defiende el 'derecho a decidir' y asegura que Cataluña "tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".

Tras la votación han comparecido juntos ante los periodistas y han asegurado que su decisión no debe suponer una fractura del socialismo catalán y seguirán militando en el partido. "Este voto no es una ruptura del PSC; al contrario: es la expresión del pluralismo de nuestra propias bases", ha sentenciado la exconsejera Geli, que ha argumentado que su conciencia les impedía votar 'no' a la declaración, como había decidido el grupo en conjunto.