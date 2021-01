Choque en el Gobierno de coalición por la ampliación del cálculo de las pensiones

El borrador de las pensiones no ha salido adelante. En él se indicaba la ampliación a 35 años para el cómputo y no a los 25 años como se indica. Desde Podemos, esta opción no era viable, lo que ha producido un conflicto interno en el Gobierno de coalición.

En un principio, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defendió que los cambios sobre pensiones que van a desplegar trasladan las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Social se pretendía añadir esta ampliación, tal y como indicaron fuentes del propio Ministerio.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el Ejecutivo remitió la ficha sobre las pensiones públicas. También que no incluyeron la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones.

Pablo Iglesias presume de desactivar la reforma

Pablo Iglesias indicó que "cualquier recorte de las pensiones es inaceptable". Por ello, presume de haber desactivado la reforma y de tratar este conflicto personalmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De este modo, se felicita de que la extensión a 35 años no figura en el plan enviado a Bruselas.

Además, manifestó que en el acuerdo de gobierno sellado con Pedro Sánchez se pactó "una revalorización de las pensiones". "Pedro Sánchez y yo nos comprometimos y pusimos nuestra firma a revalorizar el poder adquisitivo de las pensiones", indicó. Por ello, Iglesias no consideraba una propuesta la ampliación a los 35 años.

"Nosotros somos leales con el acuerdo de Gobierno", ha indicado Iglesias. Esta polémica ha tenido como origen el choque entre partidos en el Gobierno de coalición.