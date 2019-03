Chaves: "Me siento víctima de una situación kafkiana y de indefensión"

El expresidente de la Junta de Andalucía y diputado del PSOE en el Congreso por Cádiz, Manuel Chaves, ha asegurado que se siente en situación de "indefensión" y víctima de una circunstancia "kafkiana" por el último Auto de la juez que instruye el caso de los ERE irregularidades de Andalucía, Mercedes Alaya.

La juez Alaya le ha comunicado la existencia del procedimiento "en calidad de imputado" junto al también expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados.

Chaves denuncia que en el Auto de Alaya se ha presentado a todos los citados "como sospechosos ante la opinión pública, sin estar imputados ni existir ningún indicio porque si los hubiera tendría que enviar inmediatamente la causa al Tribunal Supremo" y lo ha calificado de "innecesario y totalmente gratuito". También ha asegurado sentirse "muy tranquilo"

El expresidente andaluz, que ha admitido que no se puede "sentir satisfecho con lo que ha ocurrido" en el caso ERE "y seguramente será un peso que llevaré durante mucho tiempo". Chávez se ha preguntado "por qué precisamente en un día en que el Gobierno de Andalucía toma posesión, la jueza dicta ese Auto, creando la confusión que ha creado, colocando sin ninguna razón ni indicio como sospechosos a personas sobre las que no existe ningún indicio".

"La Junta debe tratar de recuperar hasta el último euro"

Pascual Chaves ha anunciado que sus abogados están estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por la situación de "indefensión" que ha creado, según él, la juez Alaya.

"Si la jueza hace esa insinuación de que hay una carga incriminatoria y habla de delitos en el auto son simplemente insinuaciones, porque si considera que son indicios su obligación como instructora de la causa es remitir de inmediato el caso al Supremo. Este tribunal es quien tendría competencia para estudiar, para pronunciarse sobre el caso y para imputarnos pero no nos imputa. No puede imputarnos y no hay ningún indicio porque si lo hubiera tendría que enviar inmediatamente la causa al TS", ha insistido.

"Es verdad que hubo una presunta malversación de fondos por personas en las que se confiaron y que abusaron del dinero público". ha añadido el expresidente andaluz.

Chaves ha explicado que "en la Junta hay cientos y miles de funcionarios, cientos de altos cargos, se toman miles y miles de decisiones y en absoluto pude controlar la situación de una persona en la que se depositó la confianza y que presuntamente abusó del dinero público y de esa confianza".