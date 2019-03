Chaves: "El auto de Alaya usa arteramente la palabra imputados"

El expresidente andaluz, Manuel Chaves, ha asegurado este miércoles que no tiene estrategia de defensa frente al auto de la juez Mercedes Alaya porque ni está imputado ni se ha pedido su imputación.

"No tengo estrategia procesal, entre otras cosas no tengo ni abogado ni lo voy a tener", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

En esa línea, Chaves ha descartado querellarse por prevaricación contra la juez instructora del caso de los ERE, a pesar de que ha avisado de que si hubiese indicios contra él, que es aforado, y la juez no envía el caso al Tribunal Supremo, estaría incurriendo en este delito.

El exministro de Política Territorial cree que, "objetivamente", el auto ha tenido "efectos políticos y mediáticos" pero no ha querido "acusar" ni decir que esos efectos hayan sido "buscados". Eso sí, cree que en el texto se usa "arteramente" la palabra imputado y que eso ha permitido cierta "manipulación".

El auto de la juez Alaya comunica procedimiento contra él "en calidad de imputado" y coloca en idéntica situación a su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, y a cinco exconsejeros andaluces, todos ellos aforados.

Según Chaves, tras estudiar el auto está claro que "no hay imputación" para ninguno de ellos, ni nada para pedir su imputación. Y tampoco hay "ningún indicio individualizado contra ninguno de los citados" y por eso la juez no puede remitir el caso al Supremo.

"Si hubiera alguna incriminación individualizada, si la juez no lo envía estaría prevaricando", ha dicho.

Ha calificado de "innecesario" el auto de Alaya porque "no cambia nada jurídicamente"

"No hay imputación, no hay petición de imputación, no hay indicios y no hay remisión de la causa al Supremo", ha manifestado el diputado nacional, que no ha querido pronunciarse sobre cómo actuará en caso de que fuera finalmente imputado y si seguiría en el Congreso como diputado.

"En estos moe la pregunta", ha dicho Chaves, que ha diferenciado su situación con la que en su momento tuvo el exministro José Blanco por el caso 'Campeón'.

El diputado ha calificado de "innecesario" el auto de Alaya porque "no cambia nada jurídicamente" y "no cambia la situación jurídica de ninguno de los afectados y, preguntado sobre si piensa ir a declarar, se ha preguntado "¿ante quién (debería hacerlo)?, ante Alaya, ante el Supremo y por qué indicio o acusación?".

"El tribunal natural de un aforado es el Supremo y si ve indicios, su obligación es remitir la causa", ha insistido.

El expresidente andaluz ha lamentado que el auto haya "colocado" a los citados en "una situación difícil, de confusión e indefensión" por el uso artero de la palabra "imputados", que es "la que crea confusión y ha provocado manipulación intencionada de algunos".

En ese sentido, al hilo de la referencia del escrito de Alaya sobre la conveniencia de preservar a los citados de los efectos de la prensa, ha mantenido que "si eso era lo buscado", el efecto logrado ha sido "todo lo contrario".

"Ha provocado una gran repercusión mediática", ha indicado.

"Es evidente que sí se han producido efectos políticos y mediáticos enormes, no voy a decir que sean buscados pero sí que objetivamente se han producido", ha subrayado el parlamentario, que ha dicho que, en cualquier caso y pese a no hacerla pública, tiene su "opinión" sobre en qué medida han sido buscados dichos efectos.

Chaves también ha alertado de la "casualidad" que supone que "a la misma hora" de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz y cuando el auto "aún no estaba en manos de los abogados de la Junta o de los citados", el PP diera una rueda de prensa en la que ya difundió su "argumentario" en torno al documento de la juez.

"Es raro, es una casualidad posiblemente pero llama la atención cuando ya hay acumuladas demasiadas coincidencias con actos de la Junta", ha señalado Chaves que, no obstante ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales.

El exdirigente andaluz también ha recalcado durante la rueda de prensa, en la que ha estado arropado por varios diputados socialistas andaluces, entre ellos, Javier Barrero, Miguel Angel Heredia o Gaspar Zarrías, su deseo de que "se haga justicia con tema de los ERE". "Soy el primer interesado y mi partido, el más convencido de que haya justicia, lo exige la opinión pública andaluza y española", ha añadido.

Así, ha pedido que la justicia "recaiga" sobre "aquellos que se han ido con un euro de los fondos destinados a parados, jubilados o empresas en situación difícil" y que, "abusando de la confianza", incurrieron en "malversación de fondos".

De ese modo, ha defendido que en Andalucía "nadie", ni el presidente ni los consejeros, se metió "en un cuarto oscuro" para "inventarse una trama para que otros pudieran delinquir".

En esa línea, ha precisado que el procedimiento fue, en cualquier caso, "legal, rápido y flexible" y que, pese a que "adoleció de más control" no fue hecho "para delinquir" sino incluido en los presupuestos andaluces y destinado a solucionar los problemas de ciudadanos y empresas en crisis.