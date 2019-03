Cayo Lara: "El 90% de las Cortes va a impedir que el pueblo opine en un referéndum"

"El Rey me llamó por la tarde para comunicarme lo que ya conocíamos a través de los medios. Me dijo que era su obligación y yo le dije que IU iba a pelear por un referéndum democrático para tomar la decisión de Monarquía o República. No me dijo nada, sólo que había tomado la decisión por el bien de la nación", ha dicho Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, en Espejo Público.



Lo normal es que lo hubiera anunciado el rey

Sobre el anuncio de Mariano Rajoy de la abdicación de Juan Carlos I: "No sé si es afán de protagonismo. El propio Rey tendría que haber hecho la comunicación; desde el punto de vista formal el presidente de las Cortes tendría que ver en esta decisión concreta".



Exige que se pregunte al pueblo

"Hablo de una situación de democracia profunda. Si quiere abdicar en un nuevo monarca, parece legítimo que esto se haga consultando a los ciudadanos. Si hubiera una consulta, defenderemos una república como modelo de Estado. Esta Constitución se modificó el art. 135 en una tarde para la UE. No es demagogia que estemos planteando una consulta, porque el único soberano es el pueblo español".



Aboga por un cambio en la Constitución del 78

"En el 78 se hizo el pacto que se pudo hacer; se hizo con ruido de sables. Se hizo en un momento determinado de la historia. Hoy el 70% de los españoles no han votado sobre esta Constitución. ¿No tienen derecho para decir si quiere Monarquía o República? No se toman las decisiones para siempre y definitivamente. Además, han cambiado mucho las condiciones".



El rey, un ciudadano como los demás

"El rey tiene inviolabilidad. Hoy tendría que ser un ciudadano como los demás, con los mismos derechos y garantías. Cuando no es rey, no debería poder cometer un delito y no estar sujeto al código penal como los demás ciudadanos. Yo no quiero tener aforamiento, pero me parece que en los asuntos delictivos y de corrupción en cargos públicos no debería existir aforamiento".



Su modelo de república

"Explicaremos nuestro modelo de república. No tenemos ningún modelo prefijado. Se han llenado páginas de las bondades que ha hecho la Monarquía. Al margen de las opiniones que tengamos, entendemos que trabajamos para un nuevo proyecto de país. Para que lo podamos explicar, lo fundamental es que haya un referéndum. No somos súbditos, somos ciudadanos".



Los apoyos de la Cámara a la sucesión

"Leo en un titular que el 90% de las Cortes va a apoyar el cambio de monarca. Sin embargo, nadie lo ve de otra perspectiva: el 90% de la Cámara va a impedir que el pueblo español vaya a opinar en un referéndum".