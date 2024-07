Caso Koldo: la Audiencia Nacional llama como testigo a Javier Hidalgo, CEO de Globalia

El caso Koldo sigue en el punto de mira y la investigación sigue en curso. En este contexto, la Audiencia Nacional ha llamado a declarar al CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo, como testigo en el juicio del caso, cuyo juez instructor es Ismael Moreno.

Esta decisión ha sido tomada por la Audiencia después de que la acusación popular (Asociación Lieberum) presentarse un recurso contra el auto del juez instructor. La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente este recurso donde se intenta decalcificar la decisión del juez sobre la denegación de la práctica de la diligencia.

El juez en un principio, no consideró necesaria la citación a testificar de Hidalgo. Sin embargo, tras el recurso mencionado, entiende como útil esta diligencia para el conocimiento exacto de los términos en los que se han prestado los servicios de transporte de material sanitario, derivados de contratos públicos relacionados con la pandemia de Covid-19 en las fechas recogidas por la querella. Además, añade que es útil también para el esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones y " a quien se pagaron las mismas".

En el auto, se señala que el CEO, tal y como alegaba el recurso de Lieberum "obtuvo por los servicios de transporte aéreos prestados los pagos pertinentes de la mercantil investigada Soluciones de Gestión y al parecer también pagó una cantidad de dinero en concepto de comisión al investigado (en el caso) Víctor Gonzáles de Aldama Delgado a través de la mercantil MTM 180 Capital S.L.". La Audiencia relaciona a Aldama con Soluciones de Gestión.

De esta forma, la Audiencia Nacional ha concluido que resultará útil oír a Hidalgo para el esclarecimiento total de los hechos denunciados como el conocimiento de los términos en los que se prestaron los servicios de transporte de material sanitario: "Es en este momento, tal actuación es útil para el esclarecimiento total de los hechos denunciados en este procedimiento, y por lo tanto, la práctica de tal diligencia de investigación se entiende necesaria, no pudiendo asumirse la argumentación que sostiene el auto impugnado; la existencia de otras mercantiles relacionadas con los investigados no es óbice para no esclarecer los términos de estas transacciones vinculadas a las comisiones en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos", señala el auto.

Otra petición de la acusación popular es que se llamase a testificar al CEO de la empresa Wakalua, llamada Leticia Lauffer (una de las filiales de Globalia). Tal y como indica EFE, el proceso judicial indica que en este momento, esa compañía no tiene nada que ver con la gestión de las mascarilla en España, y por tanto, no es necesario su testificación.

¿Quién es Víctor de Aldama?

Víctor de Aldama: a él se refieren varios miembros de la trama como "perro" o como "guau, guau". Incluso el propio Koldo García llega a reconocer en una conversación con otro de los investigados que "todo es por culpa del perro".

La UCO sitúa a Aldama como el 'conseguidor' de la trama y uno de los principales comisionistas. De hecho, según la investigación, Aldama podría haberse llegado a beneficiar de 5'5 millones de euros. Aldama aparece durante la investigación en fotografías junto a Juan Carlos Cueto -el cerebro de la operación- e incluso junto a José Luis Ábalos y Koldo en 2018. Pero la relación entre Aldama y Ábalos podría ser más cercana que un simple encuentro fortuito, tanto que incluso los investigadores determinan que Víctor de Aldama tenía "un pase especial" dentro del Ministerio de Transportes.

