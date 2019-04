Casado, sobre el nuevo Gobierno: "Hay renovación generacional, hay perfil político y sin abandonar la parte técnica"

Pablo Casado ha comentado con Susanna Griso el nuevo Gobierno que Mariano Rajoy ha dado a conocer este jueves. Con un hermetismo absoluto, el jefe del Ejecutivo ha formado un equipo "bien compensado" según el vicesecretario de comunicación del PP.

Casado ha destacado que en el nuevo Ejecutivo "hay renovación generacional, vemos que la generación de los 40-50 es la que ha entrado con más fuerza, hay perfil político, y sin abandonar la parte técnica". No ha tenido reparos el popular en desgranar su opinión sobre cada nombre:

Soraya Sáenz de Santamaría repite como vicepresidenta, pero pierde la portavocía. Casado ha dicho que "deja el pabellón muy alto, es dificill encontrar un portavoz de un gobierno del que durante cinco años no se pueda destacar en la prensa ni un solo patinazo".

Íñigo Méndez de Vigo: "Es una persona afable. El pacto educativo es fundamental y hay que explicarlo".

María Dolores de Cospedal entra en el Gobierno como titular de Defensa, una cartera que Casado ha puesto en valor: "Se merece esa labor de un Ejecutivo y un ministerio".

Alfonso Dastis, nuevo responsable de Exteriores es, según palabras de Pablo Casado "una persona que se conoce Europa como la palma de la mano".

De otras caras nuevas, Íñigo de la Serna, Álvaro Nadal y Dolors Montserrat, que ocuparán respectivamente los ministerios de Fomento, Energía y Sanidad, Casado destaca que "tienen clara la idea de lo que hay que hacer en España. Tienen un gran perfil de comunicación, esta legislatura va a ser mucho de pactar, pero mucho de explicar".

Casado ve "equilibrio" en los nombramientos y destaca que "los que estamos cerca" de Mariano Rajoy ya "interpretamos como es él y no desviste Santos para vestir otros". Además, ha apuntado que el jefe del Gobierno "toma las decisiones de forma reposada".

Con los polos opuestos bien definidos, Casado ha hecho un guiño a C's y una crítica profunda a Podemos. "Ciudadanos vuelve a demostrar que es un partido responsable a la hora de no interferir en el nombramiento. Es público y notorio que no hubiera sido ningún problema para Rajoy darles cabida en el Gobierno" y apunta que no le consta que se les llegase a ofrecer algo ya que ellos manifestaron que no querían entrar en el equipo, pero sí hacer "una oposición constructiva".

A Podemos le ha echado en cara que "en sede parlamentaria dice que hay delincuentes potenciales en el Congreso y lo que no repara es que tiene confirmados delincuentes en sus filas" refiriéndose a diputados como Cañamero o Bódalo "condenados en firme".

Además, les recrimina que "dan lecciones sobre las financiaciones de los partidos cuando han sido financiados por el Gobierno de Venezuela, dan lecciones sobre viviendas protegidas, lecciones de fraude fiscal..." y añade: "Para ser inquisidor habría que ser más creíble y honesto. Espinar está deslegitimado para ser el azote de todo el mundo cuando ha hecho lo que ha criticado. Se han quedado colgados de la brocha han perdido las elecciones contra el PP contra el PSOE mal que les pese".