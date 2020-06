Casado espera liderar el partido de los "once millones de votos" que "no gusta a la izquierda y que "inquieta a Ciudadanos"

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha dicho que espera liderar el partido de los "once millones de votos" que "no gusta a la izquierda y ve su proyecto con "malos ojos" y que, además, "inquieta a Ciudadanos porque se puede quedar colgado de la brocha".

"Quiero un PP en el que quepa todo el mundo, incluso los que no estén en el partido; independientes, talento de fuera para volver a ser esa casa común de lo que hace falta hacer en España", ha afirmado a los periodistas tras mantener una reunión con afiliados en Almería.

Ha añadido que ese PP que "inquieta a Ciudadanos" será posible si los populares logran un "proyecto unido, renovado e ilusionante", que haga que los votantes decidan votar a sus candidatos por tener "más experiencia de gestión, mejores cuadros e ideas".

"He hecho mucha alusión a esa España de los balcones, a esos españoles que lo que quieren es sentir un proyecto líder en el que reflejarse, en el que participar y al que votar; por tanto, yo aspiro a presidir ese PP de los once millones de votos", ha reiterado. Ha lamentado que "en apenas unas semanas" Pedro Sánchez "haya dado la cara ya como Zapatero Dios" y haya "dejado claro que como no puede legislar, porque sus aliados son los independentistas, batasunos y podemitas, va a hacer una agenda de fractura social que hasta el propio Pablo Iglesias dijo que es la que él estaría haciendo en España".

Ha criticado que los socialistas hayan entrado "como elefante en cacharrería" en RTVE y ha recordado que eso "es lo que ya dijo Pablo Iglesias que reclamaría para sí mismo: la presidencia de TVE". "Lo segundo ha sido empezar con una política de gestos y demagogia en el tema de la inmigración; no queremos demagogia y que la izquierda en base a una supuesta superioridad moral y buenismo, rompa una política de inmigración que ha dado muy buen resultado", ha añadido.