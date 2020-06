Carmena cree que "hay tiempo para llegar a un acuerdo" que acabe con el gobierno del PP

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento construirá vivienda social para seguir paliando "el desastre humanitario de las ejecuciones hipotecarias" porque en una sociedad con el nivel de riqueza y desarrollo como el actual se puede conseguir el objetivo de "garantizar vivienda para todas las personas que la necesitan".

Carmena ha avanzado un plan de construcción de vivienda porque considera "un poquito vergonzoso" hablar con alcaldes como los de París y Nueva York y constatar la "poquísima vivienda social que tiene el Ayuntamiento de Madrid".

También ha abordado la opción de ir a un "alquiler cero" para casos de "emergencia total" y ha anunciado la nueva configuración de la Oficina de Mediación Hipotecaria.

Carmena, ha calculado además que se crearán unos 11.000 empleos con los 153 millones de euros procedentes de las inversiones financieramente sostenibles, procedentes del remanente de tesorería.

La alcaldesa ha destacado no sólo la importancia de la inversión municipal para promover la generación de empleo, sin olvidar que este nunca se materializará sin las empresas. "Las empresas tienen que hacer un pacto de solidaridad con la población de Madrid, sobre todo con los vecinos de los barrios más desfavorecidos", ha destacado

Manuela Carmena, ha llamado este lunes a "todas las personas con capacidad para llegar a un acuerdo" a hacer posible la formación de un "gobierno de cambio" en España que evite la repetición de las elecciones generales y sirva además para cerrar el "ciclo" del PP, porque todavía "hay tiempo".

"Siempre hay tiempo para llegar a un acuerdo. Una de las cosas que más me gusta es cómo en este Ayuntamiento el Gobierno municipal, que estamos en minoría, logramos acuerdos", ha asegurado.

Preguntada sobre si Podemos -la formación con la que se asoció en las pasadas municipales para concurrir a la Alcaldía con Ahora Madrid- debería facilitar un Gobierno del PSOE, Carmena se ha limitado a afirmar que "todas las personas con la capacidad de llegar a un acuerdo" deberían buscarlo.

En cuanto a la consulta que ha celebrado Podemos entre sus bases para fijar su postura en la recta final de las negociaciones, Carmena no ha querido hacer ningún tipo de valoración al respecto. "Hay muchas cosas de las que no sé y soy malísima para prever el futuro político", ha asegurado, tras confesar que le hace "mucha gracia" pero a la vez "comprende" que los "responsables políticos" parece que tengan que "saber de todo".

"Siempre he dicho que me gustaría muchísimo que no hubiera otras elecciones y que hubiera un gobierno de verdad de cambio. Pero no sé, no puedo decir nada interesante", ha asegurado, aunque sí ha reconocido que "probablemente" sería una "sorpresa" que las bases de Podemos apostaran por entrar en un gobierno con Ciudadanos.

Al PP: "Retirarse es bueno"

Por otra parte, Carmena ha instado al PP a asumir que debe dejar paso a un nuevo ciclo. "Cuando se está en primera línea, retirarse es bueno. Al PP le viene bien que se quede fuera del gobierno, aunque haya sido el que ha tenido más votantes", ha asegurado. "Me parece que a este país le vendría muy bien tener este cambio", ha señalado.

No obstante, preguntada sobre si ese llamamiento a "retirarse" de la primera línea iba dirigido a alguien del PP en concreto, Carmena ha afirmado que se trataba de una reflexión "en general". "Creo que si hay manifestaciones que indican que le podría venir muy bien al PP estar fuera del Gobierno durante un tiempo", ha apostillado.