Carmen Calvo sobre el retraso: "Hay que terminar de cuadrar un gobierno que sea solvente"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, restó importancia a que el presidente, Pedro Sánchez, haya pospuesto una semana sus nombramientos ministeriales, y también a que, en cambio, los de Unidas Podemos ya se conozcan. En una entrevista en TVE Calvo explicó que Sánchez “tiene que terminar de cuadrar un poco su gobierno” y, más tarde, apuntó como posibilidad del retraso que, ante la feroz oposición de la derecha, “es consciente de que tiene que ser un Ejecutivo muy solvente” y “por eso necesita algún día más”. Para la vicepresidenta, este retraso no convierte en injustificables las prisas para celebrar el debate de investidura en el fin de semana de Reyes. “La prisa era obvia. Llevábamos en funciones muchos meses casi el mismo tiempo en funciones que en condiciones plenas”, explicó. “La prisa era razonable y justificadísima”. Más tarde abundó: “Lo importante es la investidura, el nombramiento del Gobierno ya es una consecuencia”.

Llamadas, solo después de ser presidente

Por tanto, Calvo no ve “nada extraño” en la demora de nombramientos, puesto que Sánchez “ha tenido que trabajar en los acuerdos (de investidura)” y ahora “necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera importantes en nuestro Gobierno”. En particular, apuntó que “está haciendo modificaciones de áreas que pueden estar juntas o separadas” y “pide unos cuantos días para poder armar un Gobierno que afronte una situación política estable”. A su modo de ver, “el debate no pueden ser días”, y, si “en otros momentos (la demora) ha durado un día o dos, ahora va a durar tres”. Sin embargo, también aportó una explicación paralela: que, “mientras uno no tiene la garantía de que de verdad tiene los votos (para ser investido), no debe sentirse que es presidente” y “es difícil llamar a gente a formar parte de un gobierno cuando todavía no se es presidente”. Según dijo, “la política también son formas y conviene no saltárselas” porque “eso es importante que se cuide”.

Calvo restó importancia a que los ministros y hasta algunos secretarios de Estado de Unidas Podemos sí se conozcan. Por un lado, constató que con esa formación “hay un acuerdo que está firmado”, por lo que ya estaba claro que “dispondrían de unas áreas de gobierno”, por lo que “hay personas propuestas por parte de un partido político que tiene todo el derecho del mundo a pensar con quién cuenta”.

Aclaración sobre la mesa Gobierno-Generalitat

Carmen Calvo también reveló que el PSOE trasladó a ERC que el acuerdo de investidura implica que este partido permita gobernar, apoyando los Presupuestos, y no quiso criticar el “desapego” que ayer exhibió su diputada Montse Bassa, limitándose a equipararlo con el de PP, Cs y Vox.

El Gobierno ha aclarado que la mesa de diálogo sobre el conflicto en Cataluña pactada con ERC no es la Comisión bilateral entre el Ejecutivo español y el Govern catalán ya existente y prevista en el Estatut. Así lo señalan fuentes gubernamentales a Europa Press después de que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, haya descrito la nueva mesa pactada con ERC como "una comisión bilateral que está en el Estatuto de Cataluña como está en otros estatutos de las Comunidades Autónomas de nuestro país". "Así que en términos exactamente igual que recogen otros estatutos nos sentaremos ambos gobiernos para hablar ¿de qué? Políticamente de una situación insostenible en Cataluña no sólo para quienes no son independentistas sino para la inmensa frustración que le han provocado los independentistas a una parte del independentismo al que le dijeron 'esto va a llegar mañana y se puede hacer legalmente' y no es así", ha desarrollado. Fuentes de su departamento han explicado posteriormente que la vicepresidenta se refería a que la relación de bilateralidad del Gobierno central con las Comunidades Autónomas no es algo nuevo sino que lo recogen otros Estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y han querido dejar claro que el acuerdo alcanzado con ERC para la investidura se mantiene en los mismos términos. El documento pactado entre el PSOE y ERC acuerda la "creación" de una "mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", esto es, un instrumento nuevo que, precisa el documento, iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno en España.