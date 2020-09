Carmen Calvo e Inés Arrimadas se reúnen para hablar de Presupuestos mientra Iglesias intenta sacar a Cs de la foto

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, poco antes de acudir a la reunión con la vicepresidenta Carmen Calvo, ha anunciado su voluntad de intentar pactar los Presupuestos aunque le cuesta "horrores".

"Esa excusa no se la voy a dar"

Lo importante, dice Arrimadas, es "como acabe la foto final, la negociación final. No lo oculto me cuesta horrores negociar con este gobierno pero si no lo hacemos Sánchez tiene la excusa de que va a pactar los Presupuestos con Bildu y con Esquerra porque no tiene otra opción y yo esa excusa no se la voy a dar" .

Ha insistido en que "en tiempos de crisis y desgracias hay que tener la cabeza fría y ser práctica. Hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor".

Por eso asegura, que sigue con la mano tendida "no a Sánchez e Iglesias sino a los españoles" y ha recalcado que como las previsiones económicas son "terribles", Cs no se puede ir a un rincón y quedarse "con los brazos cruzados".

Arrimadas está convencida de que los Presupuestos serán mejores y más moderados que si no están en la negociación.

Carmen Calvo: "No pasa nada por prorrogarlos dos semanas"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha comentado en una entrevista en televisión que e “algunos están moviéndose en la superficie" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, sin desvelar a quien se refería pero si ha asegurado que lo importante es el “contenido” en el que trabaja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ha querido diferencias sus reuniones con los grupos parlamentarios, de las que está manteniendo el vicepresidente Pablo Iglesias con algunas formaciones políticas porque "son muy distintas".

Ella se reúne como ministra de Relaciones con las Cortes y hablan de Prespuestos y de más cosas.

Calvo cree que los presupuestos que hay ahora, los de 2018 y que elaboró Cristobal Montoro, "no sirven para nada" pero no descarta que continúen un tiempo en 2021. “No pasa nada por prorrogarlos dos semanas”, ha señalado

"Algunos están en el debate previo de las cosas" pero la prioridad es que un texto con contenido y luego se verá con quien: "Las urnas dan proporciones" y hay que respetar “y mucho” el “peso de los escaños” y no situar al mismo nivel a todas las formaciones. ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.

Iglesias sigue sin querer a Cs

El vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que tanto ERC y Bildu están dispuestas a colaborar para pactar los Presupuestos Generales del Estado: "Les vi claramente en disposición de negociar y de llegar a acuerdos. Creo que depende de nosotros, del Gobierno, que haya un acuerdo de presupuestos que se fundamente en la mayoría de la investidura".

Sobre Ciudadanos, ha insistido en que considera "inviable" que un partido de derechas llegue a un pacto presupuestario con un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y ha cuestionado la apelación al consenso de sus socios: "Tiene que haber un sentido de la realidad, ellos gobiernan con la otra derecha y hay que ser sincero eso es prácticamente imposible, Ciudadanos está en la foto de Colón" ha dicho Pablo Iglesias en una entrevista de radio.