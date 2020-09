Inés Arrimadas propone a Sánchez unos presupuestos "sensatos y moderados mirando al centro"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha sido entrevistada en Espejo Púbico por Susanna Griso y ha detallado en qué punto está la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Nosotros no somos socios de este Gobierno. Yo le reconozco que para mí negociar con este Gobierno me resulta muy difícil, pero dada la situación que vive España, se han tenido que hacer cosas muy difíciles en los últimos meses que se sabía que eran necesarias", ha afirmado Arrimadas.

Ante las negociaciones abiertas con un Gobierno de coalición con Podemos, afirma que ella intentó que este Gobierno no se formará. "Yo le planteé a Sánchez que no hicieran este Gobierno con Podemos, que hiciéramos un gran acuerdo constitucionalista entre el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Ahora tenemos este Gobierno y yo, lo que intento, es, en estas situaciones tan difíciles por la que están pasando los españoles, es aportar un poco de sentido común y de acuerdos políticos. Los ciudadanos, que están sufriendo las consecuencias y mira a la tele, lo que ven son muchas peleas y desde Ciudadanos no vamos a contribuir a ello".

"Le pedí a sánchez una tregua política"

Inés Arrimadas ha desvelado que ayer, en su encuentro con el presidente del Gobierno, Perdro Sánchez, le pidió "una tregua política, una tregua política que nos afecte a todos y también al Gobierno de España y yo creo que el Gobierno deberías llamar mucho más ha Casado y tratar mucho mejor ha Casado de lo que llama y trata Esquerra Republicana de Cataluña". En opinión de Arrimadas, "estamos en un momento en el que las viejas dinámicas políticas del del bipartidismo, de la policía en general, no aplican".

Arrimadas reconoce que ahora todos todos estamos haciendo cosas que parecían muy difíciles hace un año, pero se pregunta: ¿Quién no está haciendo cosas que parecían difíciles hace un año?".

Inés Arrimadas destaca que hemos visto a familias que han tenido que sortear quién va los tanatorios porque no podían ir todos, gente que "ha aceptado que sus padres mueren solos de los hospitales porque entendían, por responsabilidad, que no podían ir o autónomos que han tenido que cerrar su negocio y se han ido la ruina pero lo han hecho por responsabilidad. Si todo el mundo está haciendo cosas como éstas, cómo no vamos a hacer desde la políticas cosas que parecían impensables hace un año".

"Me gustaría que se pudieran llegar a muchos acuerdos de Estado y que tanto con el Partido Popular como el Partido Socialista pudieran pactar reformas importantes, pero de mi parte lo que va a salir es voluntad real de que lo que hay que acordar en el futuro son cosas importantes para los españoles y no nos vamos a quedar simplemente en la retórica o en el enfrentamiento", afirma Arrimadas.

Sobre la fiscalidad

Sobre los avances concretos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, y al escollo de la fiscalidad, Susanna Griso ha preguntado a Inés Arrimadas sobre si se ha pactado ya con el Gobierno si no se van a dar grandes subidas de impuestos, " Si nos dedicamos en este país a hacer las propuestas económicas de Podemos, imagínese a dónde vamos". En opinión de Arrimadas, lo que es bueno para España es "que esos presupuestos no se lo reparta Rufián con Otegui e Iglesias en un despacho, ni que se apliquen esas medidas que muchas veces ha explicado Podemos, esas subidas generalizadas de impuestos o ¿vamos a derogar la reforma laboral?, eso no va a ser bueno para España".

La decisión que debe tomar Sánchez

Arrimadas considera que esta es la decisión que debe adoptar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrá que elegir quiere en plan de subida masiva de impuestos de Podemos con los socios de Esquerra y con Otegi o quiere intentar unos presupuestos moderados y sensatos mirando al centro con Ciudadanos, eso es una decisión que tiene que tomar Pedro Sánchez". Arrimadas insiste en que cree que España está en unas circunstancias tan excepcionales que considera clave intentar un acuerdo. "Estos presupuestos son tan importantes, van a traer tanta cantidad de ayuda europea, que quiero que se ejecute bien".

En este sentido, Arrimadas confirma que no han entrado en una negociación todavía de presupuestos, pero afirma que Sánchez sabe lo que opina Ciudadanos al respecto. "A quién se le ocurre hacer ahora una subida de Impuesto de Sociedades con la que está cayendo ahora mismo", insiste.

Esos presupuestos son tan importantes, en opinión de Arrimadas, que "mi obligación moral es intentar que esos presupuestos sean los mejores posibles y lo más moderados posibles".