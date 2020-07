Chacón: "Hasta el día 23 no voy a decir nada"

"Hasta el día 23 no voy a decir nada". Carme Chacón respondió con contundencia a la pregunta de si será candidata a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero en las próximas elecciones generales.



La ministra de Defensa ha aplazado su comunicación oficial hasta el día después de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.



La catalana, que acudió a un desayuno informativo en el que intervino el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró, además, que prometió a la senadora y ex ministra Matilde Fernández tras el Comité Federal del pasado domingo que no hablaría del tema hasta después de los comicios.