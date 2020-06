Carlos Fabra, sobre Camps: "Pondría la mano en el fuego por él. Me parece la persona más honesta que he conocido"

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, se ha pronunciado este jueves sobre el expresidente de la Generalitat y del PPCV: "Conozco perfectamente a Camps y pondría la mano en el fuego 20 veces por él. Me parece que es la persona más honesta y más honrada que he conocido en mi vida".

Así se ha pronunciado Fabra en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts momentos antes de participar en la comisión de investigación de Feria de Valencia. A Fabra se le ha preguntado por las declaraciones de Ricardo Costa, ex vicesecretario general del PPCV, quien señaló a Camps en la presunta financiación irregular del partido en las campañas de los años 2007 y 2008, dentro del caso Gürtel que se juzga en Madrid, y al respecto ha dicho que confía en el 'expresident'.

"Yo pongo la mano en el fuego por Camps", ha aseverado, para agregar que "otra cosa son los modos de defensa que cada uno quiera llevar adelante en su legítima defensa. Cada uno puede decir lo que quiera", ha manifestado. Interpelado al respecto por si considera que Costa ha mentido, ha respondido: "Yo no he dicho eso. Me parece legítimo que cada uno utilice las cosas en relación con su sistema de defensa. No he dicho que mienta o no. Digo simplemente que confío en Camps absolutamente", ha reiterado.

Así mismo, ha comentado que procura llamar a Camps por teléfono cada 15 ó 20 días para mandarle un abrazo "muy fuerte" y "muy bien". "Es de las pocas personas del PP con las que tengo relación", ha aseverado. Fabra, preguntado por cómo ve al PP, ha dicho: "Regular tirando a peor".

A su juicio, el partido "está haciendo mal muchas cosas como no resolver los temas cuando se tienen que resolver. Pero bueno, tienen tiempo para mejorar", ha afirmado. Ha sentenciado que no había caja B en el PP de Castellón.