Cargan contra radicales en las inmediaciones de la Jefatura de Policía en Barcelona

Agentes de la Policía Nacional han cargado contra un grupo de alborotadores que han lanzado piedras, botellas de cristal y bengalas, en una manifestación independentista en la Via Laietana de Barcelona en la que participan varios miles de personas.

Los manifestantes se han concentrado esta tarde en la Via Laietana con la intención de avanzar hacia la Jefatura de la Policía Nacional, donde tres estudiantes han sido detenidos hace unas horas por arrojar objetos a los agentes que custodiaban el edificio policial.

La concentración tiene lugar de forma simultánea a la masiva manifestación que ha reunido en el paseo de Gràcia de Barcelona a miles de personas procedentes de las llamadas Marchas por la Libertad que en los últimos días han recorrido Cataluña en protesta por la condena a los líderes del procés.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado a lo ancho de la Via Laietena para impedir el paso a los manifestantes, que les han arrojado piedras, bengalas, elementos de pirotecnia, botellas de cristal y otros objetos contundentes. También se han desplazado con los furgones policiales en "carrusel" por la calzada de la Via Laietana para forzar la dispersión de los manifestantes, maniobras que de momento no han tenido éxito.

Los agentes han cargado en varias ocasiones contra los manifestantes violentos, que retroceden por la intervención policial pero vuelven a situarse al frente de la manifestación para reanudar sus ataques a los antidisturbios.