¿Un candidato a la Xunta de Independientes por Almería?: "Hace 20 años que no voy a Galicia"

El surrealismo, y más en elecciones, no entiende de distancia. A unos de 1.000 kilómetros de la provincia por la que se presenta, Lugo, el cabeza de lista de Independientes por Almería nos atiende desde su casa. No es la zona sur de Galicia, no. Se encuentra al otro lado del mapa. Vive en Andalucía, a penas conoce Galicia, pero Juan Andrés Ruiz quiere presidir la Xunta. Ahí es poco.

Tiene 52 años, estudió Derecho y es gerente de una asociación que lucha contra la vulneración de los Derechos Fundamentales. "Atiendo a menores, desfavorecidos y a personas apartadas de la sociedad", nos explica. Su labor está clara pero, ¿qué pinta este andaluz en las listas electorales de Galicia?

¿Por qué se presenta a las elecciones gallegas?

"Lo cierto es que hace 20 años que no voy a Galicia, pero son todos muy educados, acogedores y respetuosos, con ellos no me puedo quejar de nada". Es lo que responde cuando le preguntamos por su vínculo con la zona noroeste del país, tan apartada de su lugar de residencia y nacimiento, Garrucha (Almería). En definitiva, termina por confesar que lo que quiere es a dar a conocer su partido, Independientes por Almería. Una formación creada en 2010, sin a penas recorrido. "Quiero que se nos vea".

No se presentó a ninguno de los comicios celebrados, desde entonces, en otra parte del país, salvo a los andaluces, y ahora en las provincias de Lugo y Ourense vio la oportunidad. Finalmente, se quedó con la primera. Candidato lucense, sin haber pisado la ciudad. "Había hueco y lo aprovechamos para crear una lista. Oye, el segundo de la lista es un gerente de un colegio de aquí, de Almería. Él puede ayudar que sabe mucho. España necesita un cambio", sostiene de modo contundente.

Una cosa lleva a la otra, en la conversación, y termino por solicitarle su programa electoral, un básico teniendo en cuenta las fechas, pero no concreta. “Somos trabajadores, no capitalistas. De la vieja izquierda, no de la de ahora”, dice. Y, automáticamente pienso en Felipe González pero no. Error. "No, no. ¿De Felipe? No. Yo soy de Pablo Iglesias, pero del primero, no de 'ese'. Del primero", sentencia. Me he equivocado. De la izquierda de mucho antes, entonces. Felipe no nos vale.

Casi queda claro pero, quedan ganas de más y, pedimos un adelanto del programa electoral oficial, preguntamos si hay algún documento del que nos vayan a hacer partícipes al comienzo de la campaña a los periodistas… De nuevo, sorpresa. “Por escrito no va a haber nada, bueno, no sé lo que hay que hacer, pero no. Quiero lo que todos: reducir impuestos, ayudar a los vulnerables, más educación pública, bajar las listas de espera…”.

¿Cómo hará campaña?

Solo nos queda despedirnos hasta la próxima: "¿Cuándo subirá, usted, a Galicia a hacer campaña?" Y aún no lo tiene claro. Quizás la semana del 2 de febrero, cuando comienza el período, "o la del 9, ya se verá. Está todo en el aire". Vaya. Y con esa brisa, el candidato a presidir la Xunta de Galicia nos vuelca en la improvisación.

Permanecemos con esa duda, aunque sí sabemos que cuando llegue a Lugo “un buen pulpo” sí va a probar -“ya que vamos hay que comer bien, ¿no?”- eso dice este almeriense con ansias de hacer del noroeste un lugar mejor que su Almería. O igual, quién sabe, aun no tenemos claro lo que quiere.

¿Se lo imaginan presidiendo el Gobierno gallego? Él no, pero "lo importante es participar". Con esta frase termina la entrevista y, quizás, comience su arraigo a Galicia. Esa tierra que a él, especialmente, le va a ver nacer. Aunque sea de un modo político y muy efímero. Pero la anécdota ya está escrita. "Ea! Non hai mais que dicir".