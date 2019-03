La candidata del PP en Alfaz del Pi intenta negar el voto a una discapacitada

La candidata del PP de Alfaz del Pi (Alicante), Maite Huerta, ha negado este miércoles que impidiera votar a una discapacitada noruega porque la persona de Protección Civil que la acompañaba había tocado el sobre con la papeleta, tal y como aparece en un video de la Radio Televisión de esta localidad recogido durante la jornada electoral del pasado domingo. Huerta asegura que se trataba de una apoderada del PSOE y no de un miembro de Protección Civil.

Los hechos, recogidos en una grabación de vídeo por Radio Televisión de Alfaz se produjeron el pasado domingo durante la jornada electoral, cuando una ciudadana de origen noruego en silla de ruedas acudió a colegio Racó del Albir en l'Alfàs del Pi.

En el video se puede ver como una mujer en silla de ruedas entra en el colegio electoral ayudada por dos personas con chalecos de Protección Civil. La mujer le da el sobre a uno de sus acompañantes para que lo inserte en la urna, ante lo cual Huerta replica 'no vota, no vota, lo has tocado. He dicho que no vota". La versión de Huerta es que la persona con un chaleco de Protección Civil, para "ocultar su identidad", es una apoderada del PSOE que intentó "manipular" la voluntad de la ciudadana noruega.

La candidata del PP también acusa a la agrupación de Protección Civil de prestar de manera ilegal el chaleco a la apoderada, que identifica como Gunilla Herrero. Maite Huerta asegura que reprendió a Herrero por haber tocado con la mano el sobre de la ciudadana noruega, y gritó: "¡No vota, no vota!", ante la sorpresa de los miembros de la mesa electoral.

Ocultar la "camisita" del PSOE

E Según ha detallado, la "presunta voluntaria" ocupaba el puesto número 12 de la candidatura socialista y portaba "de forma ilegal un chaleco de Protección Civil dado la vuelta, para ocultar la camisita del PSOE que llevaba y su acreditación de apoderaba". A lo largo de la jornada electoral, según la candidata popular, los miembros de seguridad llamaron la atención en varias ocasiones a la apoderada socialista "por intentar coaccionar y manipular la voluntad libre de los ciudadanos a la hora de elegir la papeleta de voto".

Con ello, intentaba garantizar "con todo el derecho que recoge la ley", que la votación de esta ciudadana discapacitada fuera "libre y no bajo la presión y la manipulación de una presunta voluntaria". La candidata popular también ha asegurado que el presidente de la mesa electoral declaró, después de lo sucedido, que "él no tenía conocimiento de que esta señora fuera una persona de la candidatura del PSOE, y que, al llevar un chaleco de Protección Civil, pensó que era una voluntaria de la agrupación". El presidente afirmó también, según mantiene Maite Huerta, que "de haberlo sabido, no la hubiera dejado estar presente en la votación y acompañar en todo momento a la ciudadana noruega".