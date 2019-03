Camps explica porque no declaró la semana pasada en el 'caso Noos'

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha declarado este jueves que en dos años sólo ha recibido "un papel" judicial desde Mallorca y fue el que le citó para declarar como testigo en la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado sábado por el caso Nóos, pues no es parte en el proceso y no tiene acceso a las providencias.

Según Camps, la citación para declarar se la entregó en su despacho del Consejo Jurídico Consultivo una inspectora de policía "muy amable", y el miércoles llamó por teléfono personalmente al Juzgado de Instrucción de Palma para preguntar cómo tenía que cumplimentar la recepción de la citación como la petición de hacerlo por escrito.

La secretaria judicial de Palma, "una señora encantadora", le explicó cómo hacerlo y media hora después envió por fax al juzgado su escrito, en el que a petición de la secretaria judicial incluyó un lugar de citación, su despacho en el CJC, ha relatado.

Además, ha indicado que se le dijo "con mucha cordialidad y mucha cortesía" que estuviera "atento" porque en las horas siguientes se emitiría una providencia sobre si se aceptaba o no su petición, como así ocurrió al final de la semana, cuando se informó de que el expresidente no acudiría a declarar al juzgado porque lo haría por escrito.

Camps ha resaltado que esa misma providencia reclamaba a las partes acusadoras, la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que en los cinco días siguientes al 18 de noviembre remitieran al juez las preguntas que querían formularle.

"Pensé que obviamente yo ya no tenía que estar esperando nada más que, el que me enviasen desde el juzgado de Mallorca las preguntas por correo, me imagino que certificado", ha indicado el expresidente, quien ha añadido que cuando vea esas preguntas elaborará un informe que se enviará también por correo certificado.

Camps ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) determinó antes del verano que no había indicios para imputarle, y ha señalado que de los tribunales y los juzgados solo le gusta hablar en esos sitios.