La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha advertido este miércoles a PP y Ciudadanos de que pretender apartar a Pedro Sánchez, que fue "el líder mejor valorado y más votado en las urnas hace apenas tres meses", es "desvariar mucho en democracia". Calvo ha instado a los dos partidos a asumir su responsabilidad para que haya Gobierno y no se convoquen nuevas elecciones, y ha advertido de que eso no pasa "por las propuestas, a cual más disparatadas, de las últimas 48 horas".

En declaraciones a los periodistas antes de visitar las instalaciones del sistema VioGen, ha tildado de "difícil de entender" que los líderes de los demás partidos digan que toda la responsabilidad de formar gobierno es de Sánchez. Eso, a su juicio, es "no entender para nada ni el sistema ni como funcionan las democracias hoy en día a partir de varios partidos que se tienen que encontrar". Para Calvo, si bien la victoria del PSOE fue "insuficiente", sus resultados fueron "extraordinarios" si se comparan con los que han obtenido otros países europeos, donde "cualquiera los querría".

"Si hacemos caso a las urnas encontraremos salida a esa situación, pero no dependerá solo de nosotros, tiene que depender también de todos los demás", ha añadido, advirtiendo de que el país estará abocado a elecciones. Eso sí, ha defendido que Sánchez, a pesar de que en este momento no es candidato porque no ha recibido encargo del Rey, sí está haciendo su trabajo, "la parte del trabajo más importante", que es reunirse con colectivos sociales para tener "en días" un programa con aportaciones de todos ellos.

Sánchez se reúne este miércoles con el Rey en Palma de Mallorca, pero, según ha destacado Calvo, se trata de un "despacho habitual", que se produce todos los años cuando el jefe de Estado está en la isla. Así, imagina que hablarán "de la situación del país y poco más".