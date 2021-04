Calviño afea a Espinosa de los Monteros el cartel de Vox en Madrid: "Es un discurso repugnante y racista"

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha defendido en el Congreso de los Diputados el cartel de Vox para las elecciones de Madrid que investiga la Fiscalía por un posible delito de odio al comparar el coste mensual de los menores no acompañados, los conocidos como menas, con la pensión que reciben muchos de nuestros mayores: "Precisamente porque Vox tiene compasión, jamás traeríamos a niños no acompañados, haciendo un viaje peligrosísimo, y debería darles vergüenza someter a esos niños a ese riesgo", ha dicho.

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha replicado al portavoz de Vox: "Tenemos una sociedad progresista, feminista, abierta, acogedora y solidaria. Se equivoca absolutamente con la línea. Si algo caracteriza España es el amor por los niños. Está totalmente desubicado con ese tipo de discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos. No me deja de sorprender que ustedes, que se llenan la boca de España, no miren a su alrededor y vea que la España que madruga es positiva y resistente. Esa es la España que a mí me da la confianza de que nos recuperaremos", dice la socialista.

"España no pinta nada"

Asimismo, Vox ha acusado al Gobierno en el Pleno del Congreso de haber perdido peso en el escenario internacional: "Llevamos 91 días y el presidente de la primera potencia del mundo sigue ninguneando a España. Ha llamado a Merkel, Macron… pero no a Sánchez. No pintamos nada y eso se paga. España ha perdido el respaldo de la comunidad internacional", ha dicho en referencia a Joe Biden.

"España es uno de los países más respetados del mundo, en calidad democrática, de vida, prosperidad… Mal que le pese, tenemos un papel importante en Europa y en organismos multilaterales… España es uno de los países más queridos del mundo y también, mal que le pese, porque tenemos una sociedad progresista, feminista, abierta, acogedora y solidaria", ha replicado Calviño.