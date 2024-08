La brecha en el PSOE crece: el líder del partido en Extremadura se suma al rechazo del pacto con ERC

El preacuerdo entre ERC y PSOE sobre un pacto fiscal para que Cataluña controle sus propios impuestos, está generando polémica en el panorama político. No solamente llegan críticas por parte de la oposición, sino también por parte de los propios dirigentes del PSOE en el resto de Comunidades Autónomas. El más contundente en mostrar recelo al acuerdo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sin embargo, con el transcurso de los días, se van sumando más líderes socialistas. El último de ellos, Miguel Ángel Gallardo, el secretario general del PSOE en Extremadura.

Gallardo ha propuesto a Pedro Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal. En este consejo están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades. Propone que, al igual que con la Declaración de Granada en 2013 y en Barcelona posteriormente, tengan la oportunidad de dialogar y de definir la postura en cuanto a la financiación autonómica.

"Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido y también para España, y lo creo honestamente porque es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, pronunciarnos cada uno en la medida en la que nosotros creamos que podemos aportar, para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro", señala Gallardo que también ha dejado claro que como uno de los líderes autonómicos del partido, defenderá "siempre" los principios de la formación, que son la solidaridad entre españoles.

PSOE y ERC tienen un preacuerdo, no tiene oficialidad. Por tanto, Gallardo ha querido también hacer hincapié en esto y dejar claro que los ciudadanos pueden "estar seguros" de que, cuando conozcan los detalles y sepan "verdaderamente" cuál es el acuerdo "siempre defenderán los intereses de los extremeños y de las extremeñas".

Hace referencia a que si cada comunidad tiene "una copia de la llave, al final cada uno meteremos la mano en la caja, no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades". Por ende, apoya que esa llave siempre la tenga el Estado.

Gallardo es contundente en cuanto al acuerdo: "Nosotros estaremos radicalmente en contra, y no es novedad, lo he dicho, de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre españoles". "En cualquier caso, nuestra posición es radicalmente a favor de la igualdad, radicalmente en contra de acuerdos que puedan significar desigualdad".

A la par, Gallardo ha celebrado que Salvador Illa pueda ser presidente de la Generalitat para dejar atrás el procés "que no ha debilitado solo a Cataluña, sino que ha hecho daño al conjunto del país".

Page, el más reacio al acuerdo

Emiliano García-Page, presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha por el PSOE, ha sido muy crítico con el acuerdo con ERC. En sus declaraciones respecto al preacuerdo ha dejado claro que lo ve como "el egoísmo en persona". "No pueda prosperar el planteamiento menos de izquierda desde que yo tengo uso de razón. Representa lo contrario a los valores que se defienden desde los partidos de izquierdas. No se lo puedo reprochar porque buscan la independencia. El problema está en quien deja de lado su propio programa y convicción", concreta.

"A partir de hoy me dirán facha. Lo que plantea Esquerra Republicana es una fabrica de alimentar la extrema derecha. Algunos nos hemos dedicado toda la vida a ganar a la derecha. Seguro que muchos dirán: ya están los de siempre. Pero me alegra ser el de siempre y no cambiar siempre de opinión", alega haciendo referencia al cambio de opinión respecto a este preacuerdo que en un principio el PSOE rechazaba.

"Desde los indultos, amnistía... Se puede llegar a esto porque los guionistas son los mismos: los independentistas". "Siendo todo grave, esto rebasa todos los límites porque afecta al bienestar, al bolsillo de la gente. Lo avanzado ayer es ejemplo de egoísmo y desprecio a otros territorios más grave que he visto en muchísimo tiempo. La riqueza nacional es de nacional. Que nadie caiga en la trampa de que existe riqueza de Galicia, Valencia.. es un recipiente de agua. No se puede poner compartimentos. Inasumible".

