Bono sobre Sortu: "Si estos pudieran, me daban matarile"

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha concedido una entrevista al programa ‘Herrera en la Onda’, de Onda Cero, en la que ha dado su opinión sobre los asuntos más candentes de la actualidad. Estas han sido sus respuestas a las preguntas de Carlos Herrera:

¿Agravio, la autorización para endeudarse a Cataluña?

“No conozco con precisión la situación de las finanzas de Cataluña, pero Artur Mas habrá visto la situación mucho peor de lo que la vería Montilla cuando se las entregó. Es lógico que Artur Mas vaya a donde han de autorizarle para resolver sus problemas, y también es lógico que las demás comunidades autónomas digan que, si el café es para todos, que ellos también llevan su taza”.

'Caso Faisán' y responsabilidades

“Si la pregunta es que si yo creo que Rubalcaba o el secretario de Estado de la Seguridad están en alguna actuación ilícita o irregular en el ‘Caso Faisán’ mi respuesta es: rotundamente, no, en absoluto. En la segunda tregua de ETA yo fui ministro y le puedo asegurar que era absolutamente imposible que alguien forjara en su cabeza que se iba a bajar la guardia contra estos criminales. Y no se bajó. Hubo más detenciones en la segunda tregua de ETA que en la primera. Que pudo haber el chivatazo, pues que busquen el chivatazo, y otra mano a cortar”.

Encuesta del CIS mala para el Partido Socialista

“El Partido Socialista no está para tirar cohetes. No voy a negar los diez puntos por encima del Partido Popular, pero hago dos pequeñas reflexiones. La primera, en el año 1993 estábamos a 15 puntos por debajo del Partido Popular y Felipe González, aunque por poco, ganó las elecciones”.

“Es verdad que el presidente del Gobierno tiene una valoración de 3,3, pero, claro, el líder de la oposición, con lo que está cayendo, tiene 3,2 en esa misma encuesta. Los cohetes, para cuando pasen los últimos santos”.

¿Nueva Batasuna?

“No puedo ser imparcial. Si fuese juez, tendría que abstenerme... Porque en cuanto que les veo a todos estos, a los Permach y compañía, siento inmediatamente el recelo de decir: “coño, si estos pudieran, me daban matarile, porque es que les he escuchado decirlo en alguna ocasión. No me fío de ellos. A mí me agrada que les hayamos llevado, aunque sea cínicamente, a decir que ellos son buenos chicos y que no quieren la violencia. Yo creo que es mentira, pero que les hayamos llevado a decir eso es un mérito de la sociedad, del que deberíamos estar muy contentos y muy satisfechos”.

“Yo no les creo, porque si antes de ayer fueron capaces de cometer los más graves crímenes, de matar y de aplaudir y festejar la muerte, ¿por qué no van a tener ahora hígado para mentir?. Pero si mentir es el más fácil de los delitos que pueden cometer. Yo no les creo, pero me alegro mucho de que, aunque sea cínicamente, tengan que hacerse pasar por corderitos. Si algún día los legalizan y van, yo no soy de los que les llamará buenos chicos, sino que los combatiré por lo que entonces defiendan: que no será sino la desvertebración de España y la destrucción de la solidaridad, que es lo que parece que late en su ideología”.