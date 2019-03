Blanco: "Es paradójico que pidan mi comparecencia y no la de Feijóo"

El ministro de Fomento, José Blanco, ha tachado de "calumnias" las acusaciones del empresario José Dorribo sobre el cobro de comisiones ilegales y ha considerado sorprendente que el PP pida su comparecencia ante el Congreso y no la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



Blanco, que ha confirmado que sus abogados están interponiendo acciones judiciales contra Dorribo, ha reaccionado así a la petición del PP de que el ministro portavoz comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso para responder sobre la presunta apropiación de 400.000 euros en comisiones dentro de la operación "Campeón".



"Me parece paradójico y sorprendente que el PP pida mi comparecencia y no la del máximo responsable político del gobierno autonómico de Galicia, que es el que ha concedido ayudas a esa empresa que se están investigando", ha declarado el ministro.



Blanco, como ya hizo ayer mediante un comunicado, ha señalado que la noticia de su implicación es "una auténtica falsedad".



En este sentido, el portavoz del gobierno pide "que se clarifique y condene a aquél que ha pronunciado falsedades y ha vertido una calumnia".



El ministro de Fomento no ha querido responder a las preguntas de si dimitirá ni tampoco cuál fue el contenido de la conversación "personal" con el empresario lucense en una estación de servicio.



Blanco se ha desplazado a Luxemburgo para reunirse con el comisario europeo de Transporte, Sim Kallas, al que ha insistido en que la Comisión Europa incluya los ejes ferroviarios central y mediterráneo dentro de sus prioridades, que se darán a conocer el 19 de octubre.