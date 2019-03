Bildu prohíbe la entrada de escoltas en “sus” ayuntamientos

La primera semana de Bildu en las instituciones ha desatado numerosas críticas. Las víctimas del terrorismo y los concejales socialistas y populares denuncian la estrategia de la coalición abertzale.

El ex alcalde de Andoain y actual portavoz socialista, Estanis Amuchástegui, no puede entrar en el Ayuntamiento con su escolta. El guardaespaldas se tiene que quedar fuera, lo ha prohibido la nueva alcaldesa de Bildu.

También ha quitado el arco de seguridad de la puerta. Los concejales del PP tampoco aprueban estas modificaciones.

El presidente de los populares vascos va más allá. Antonio Basagoiti asegura que es curioso que les moleste tanto que un profesional capacitado escolta haga su trabajo "y no les importe en cambio que ETA tenga allí cientos de explosivos, pistolas y metralletas".

En otros ayuntamientos gobernados por Bildu, también han retirado la bandera española. Las víctimas sienten que en esta situación el Gobierno les ha dado la espalda. Lo ha dicho en una carta el abogado Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA .

Se la le ha enviado al Presidente del Gobierno. Al que le dice: "El principal responsable eres tú y no habrá días en el calendario para perdonar lo que has hecho. El Gobierno recuerda a Bildu que los ayuntamientos tienen que cumplir las leyes y si no actuará la Justicia".