Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte y rechaza que exista riesgo de fuga

La defensa de Begoña Gómez presentará este martes un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para impugnar las medidas cautelares acordadas por el juez Juan Carlos Peinado, que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

El abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, sostiene que las medidas son desproporcionadas y defenderá que no existe un riesgo real de fuga. Entre sus argumentos, subrayará que Begoña Gómez ha acudido a todas las citaciones judiciales desde el inicio del procedimiento y que permanece de forma permanente bajo un dispositivo de seguridad.

La defensa rechaza las referencias a la escolta

Uno de los aspectos que centrará el recurso será la argumentación sobre una hipotética fuga. La defensa considera que la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta pudieran colaborar en ese escenario carece de fundamento y responde a una hipótesis "especulativa", además de resultar ofensiva para los propios miembros del dispositivo de seguridad.

El recurso también cuestionará la forma en la que fue redactado el auto judicial. El abogado recuerda que la resolución concluía indicando que "contra el presente auto no cabe recurso", pese a que las medidas cautelares sí pueden ser recurridas. Por ese motivo, la defensa ha optado por presentar un recurso de queja directamente ante la Audiencia Provincial.

Citada para entregar el pasaporte

Begoña Gómez está convocada este miércoles, junto a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez, para hacer entrega de su pasaporte y comunicar si dispone de algún otro documento de viaje, como un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. La comparecencia tendrá lugar el mismo día en que Pedro Sánchez intervendrá en el Congreso para informar sobre las investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del PSOE.

Antes de esta iniciativa judicial, la defensa ya había trasladado una queja al Consejo General del Poder Judicial al considerar que conoció la apertura de juicio oral y las medidas cautelares "a través de los medios de comunicación", lo que, a su juicio, supone una vulneración del derecho de defensa.

Precisamente, la referencia incluida por el juez Peinado sobre la posible actuación de la escolta ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a abrir un expediente para que el Promotor de la Acción Disciplinaria estudie si esa afirmación puede constituir una infracción disciplinaria.

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