Barreda: "No hay nada oculto, hemos hecho un desnudo integral de las cuentas"

Preguntado por si puede garantizar que no habrá sorpresas en las cuentas cuando llegue el PP al gobierno de la comunidad, el presidente saliente ha dicho que "no hay nada oculto.

Castilla-La Mancha es la comunidad más clara y más transparente de todas" y en este sentido se ha referido a la publicación en la web de la Junta de la Cuenta General de 2010, que la puede ver todo el mundo, por lo que hacen un "desnudo integral" de las cuentas.

Sobre la oferta que le ha hecho a Cospedal para reunirse con ella, Barreda no se ha mostrado optimista de que ella vaya a aceptar porque "no hay buenos antecedentes", ya que en cuatro años "no ha querido reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha y ha preferido mantener una "posición frontal".

Pero, haber ganado las elecciones "no le da derecho a tener este comportamiento. Hace cuatro año no supo perder y ahora no ha sabido ganar, y bien que lo lamento".

El presidente saliente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha acusado hoy a los dirigentes del PP de "mentir de forma burda" y decir "barbaridades" sobre las cuentas de la región y atribuye lo que está ocurriendo a que "hemos tenido la mala suerte" de que aquí ha ganado las elecciones la secretaria general del PP.

En una entrevista en la cadena Ser, Barreda ha explicado que se ha dirigido por carta a la próxima presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en la que se pone a su disposición para darle todos los detalles que necesite, sin intermediarios, sobre las cuentas de la comunidad, que podrá pagar las "nóminas".

Ha tachado de "calibre grueso" las mentiras que se están diciendo sobre la destrucción de documentos oficiales, lo que sería un "delito", ha dicho Barreda. Además, considera que "las barbaridades" dichas por los dirigentes regionales del PP tienen "la autorización y el empujón" de Cospedal y de Rajoy, pues de lo contrario tendrían que haberles "parado", ha indicado.

El presidente saliente de Castilla-La Mancha cree que el futuro Gobierno del PP de Castilla-La Mancha se quiere "curar en salud" por si les van mal las cosas cuando gobiernen y echarle la culpa al gobierno saliente.

"Las mentiras de hoy son los recortes de mañana", ha manifestado Barreda. Ha reconocido que hay "dificultades" en Castilla-La Mancha, como en otras comunidades autónomas, pero "no hay más dificultades aquí"; lo que ocurre es que "hemos tenido la mala suerte" de que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo va a presidir una dirigente del PP, ha indicado Barreda.