El audio de la declaración en el Supremo del exgerente del PSOE: "Nunca pedimos 500 euros porque no es útil para la caja"

La gestión del dinero en efectivo en la sede federal del PSOE ha pasado a primer plano judicial. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico del partido al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, después de que el Tribunal Supremo trasladara sus dudas sobre el funcionamiento de la caja de Ferraz en el marco del caso Koldo.

En esa fase de la investigación, el alto tribunal tomó declaración como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, a la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez y a la empresaria Carmen Pano. Las grabaciones a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias recogen el interrogatorio del juez Leopoldo Puente, que cuestiona el sistema de pagos internos y la ausencia de controles sobre los gastos.

Moreno, gerente del partido entre junio de 2017 y octubre de 2021, defendió ante el Supremo que no existió ninguna irregularidad en los pagos en efectivo a dirigentes como Ábalos. Explicó que “una empresa de seguridad” trasladaba del banco a la caja de Ferraz el dinero que luego se utilizaba para reintegrar gastos y que el límite por operación era de 1.000 euros.

El magistrado le preguntó por qué no se optaba por transferencias bancarias. “No parece un control muy efectivo”, comentó.

El instructor quiso precisar qué comprobaciones se realizaban antes de autorizar los reintegros. Preguntó: “¿Se comprobaba por alguien que esos tiques habían sido pagados por esa persona?”. Moreno respondió: “Eso en ese momento no se comprobaba”.

El juez insistió en si sería posible “que alguien recolectase tiques de un restaurante que hubiera podido pagarlos sus familiares y los aportase”. El exgerente admitió que “descartarlo al 100%... A mí me parece extraño que eso pueda suceder”.

Moreno detalló que se revisaban elementos formales, como el CIF o la fecha de los justificantes, y que posteriormente se elaboró una instrucción técnica interna a raíz de recomendaciones del Tribunal de Cuentas. A partir de 2020, afirmó, “el flujo de caja disminuyó muchísimo”.

El juez Puente, sin embargo, resumió así sus reservas: “Si José Luis Ábalos como secretario de Organización reclamaba unas cantidades y me dice usted que el control era que lo reclamaba Ábalos... Eso no es un control”. Moreno replicó que “no había un superior” por encima de los máximos responsables de cada secretaría.

Los billetes de 500 euros y el lenguaje en clave

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, centró parte de sus preguntas en los billetes de mayor valor. La UCO había apuntado en un informe patrimonial la posibilidad de que Ábalos y Koldo movieran cantidades importantes de efectivo utilizando términos como “folios”, “lechugas” o “chistorras”. Moreno negó esa práctica: “No. Nunca pedimos 500 euros porque no es útil para una caja de estas características”.

A la repregunta del fiscal, reiteró: “Estoy segurísimo. Porque un billete de 500 euros no sirve para nada en una caja de estas características, que lo que hace es reintegrar gastos del personal, que suelen ser pequeños”.

La trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, coincidió en lo esencial con el relato del exgerente. Relató que recogía el dinero en metálico, lo subía y lo repartía en sobres a los destinatarios autorizados, entre ellos Ábalos y Koldo, aunque este último no siempre acudía personalmente.

La versión de Carmen Pano

A ese esquema se añadió la declaración de Carmen Pano, empresaria que aseguró primero ante notario y luego ante el Supremo que en octubre de 2020 llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, en dos entregas.

“A mí ese dinero me lo entregó una persona que se llamaba Lolo”, afirmó, a preguntas del abogado del PP, acusación popular en la causa. Señaló que fue el comisionista Víctor de Aldama quien le indicó que debía llevar el efectivo, aunque dijo desconocer el origen del dinero y a quién se lo entregó exactamente en el edificio: “Lo llevé atacada de los nervios porque no me gustan estas cosas”, declaró.

Tras escuchar a Moreno, Rodríguez y Pano, el juez Puente remitió un oficio a la Audiencia Nacional. Consideró que existían “incógnitas” que debían “ser despejadas” para determinar si había “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas” en el uso de efectivo de la caja del partido.

El magistrado advirtió del riesgo de que los pagos en metálico pudieran haber servido para “blanquear” dinero mediante las liquidaciones de gastos. El juez Ismael Moreno, que dirige la parte principal del caso Koldo, ha abierto ya una pieza separada sobre estos hechos y está a la espera de un informe de la Fiscalía Anticorrupción para decidir los siguientes pasos.

