La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la resolución del juez Peinado para que la UCO investigue a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido anular el auto del juez Juan Carlos Peinado que solicitaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate de Air Europa en la pandemia de la COVID-19, al que ha recurrido tanto la defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, como la Fiscalía, según informa Europa Press.

En un auto, los magistrados dejan sin efecto la resolución del juez por no tener suficiente fundamentación o referirse a noticias periodísticas que no se investigan en la causa, por lo que anulan "el requerimiento dirigido a la UCO". En mayo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid tomó la decisión de investigar el rescate de la aerolínea al entender que se producía un "indicio delictivo" que "afecta directamente" a la esposa del presidente.

A su entender, "ya ha desaparecido ese carácter de mera conjetura, siendo desde luego, un indicio delictivo". Para la Audiencia Provincial, "la resolución recurrida carece de la motivación necesaria" que ya habían exigido a Peinado en "anteriores resoluciones" como para "justificar una ampliación del objeto de la investigación".

Los magistrados sostienen que que la vinculación de Gómez parecía una simple conjetura

Los magistrados afirman que, "como sostienen los recurrentes", el tribunal superior "ha mantenido" que en el rescate de Air Europa "la vinculación con la investigada Begoña Gómez parecía una simple conjetura, en relación a simples coincidencias personales, temporales y lugar, salvo que pudieran aparecer datos objetivos que pudieran legitimar una investigación en ese sentido".

Los magistrados aseguran que no pretenden "limitar o cercenar la libertad de criterio del juez de instrucción, en la investigación de los hechos sometidos a su indagación", pero señalan que "debe dirigirse el esfuerzo investigador hacia lo que es objeto de este procedimiento, sin dirigirla hacia otros hechos que se están investigando por órganos superiores, en otros procedimientos".

Indican que en la resolución de Peinado se mencionan conclusiones de otros procedimientos que se tramitan tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, "entre los que parece haberse hecho mención a la relación existente entre Javier Hidalgo, CEO de Air Europa-Globalia, con Begoña Gómez, por el rescate de ese grupo empresarial".

Según los magistrados, esto "no es procedente, al poder calificarse la investigación de prospectiva, ya que tal investigación se inicia de forma indeterminada, en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción". "Distinto sería de aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación", explican.

Aseguran que Peinado relata en su auto "lo que no dejan de ser meras sospechas sin constituir el más mínimo indicio que justifique su investigación". "La propia resolución hace referencia a unas noticias periodísticas en las que se comenta y dice que el rescate del grupo de empresas de Globalia se realizó, como aseguró el empresario Víctor de Aldama, a través de la mediación realizada por el ministro de Transportes José Luis Ábalos ante el Consejo de Ministros", añaden.

Además, avisan de que la falta de motivación afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

