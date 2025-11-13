VÍDEO: Koldo se graba friendo chistorras en Benidorm

Koldo García ha vuelto a ser protagonista. El exasesor de José Luis Ábalos se ha grabado esta semana de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm cocinando chistorras para las peñas.

"Marchando dos huevitos, una de panceta con chistorra rica, marchando", decía entre risas mientras preparaba la comida el pasado martes 11 de noviembre. La imagen del exasesor al mando de la sartén ha llamado la atención ya que "chistorra" era una de las palabras que, según la UCO, utilizaba la trama Ábalos-Koldo para referirse a billetes de 500 euros.

La imagen del exasesor al mando de la parrilla llega apenas dos semanas antes de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.