Una aspirante denuncia irregularidades en la asignación de la plaza pública al hermano de Pedro Sánchez: "No ofreció igualdad de oportunidades"

Cristina de Frutos, directora de orquesta y una de las aspirantes a la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, ha asegurado este viernes ante los medios que el proceso de selección en el que resultó designado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, “no ofreció igualdad de oportunidades”. Así lo expresó tras prestar declaración en calidad de testigo ante la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma.

De Frutos ha relatado que durante la fase de entrevistas no recibió ninguna pregunta, a pesar de que la resolución del procedimiento afirma que el candidato finalmente elegido respondió de manera sobresaliente. "A mí me felicitaron por mi trayectoria, currículum y proyecto, pero nunca me hicieron una pregunta", declaró.

La declaración de la directora de orquesta se enmarca en una causa impulsada por la acusación popular, que agrupa a organizaciones como Vox, HazteOir, Manos Limpias, Iustitia Europa y Liberum. En la solicitud presentada por este grupo, se hacía referencia a "rumores previos" sobre los posibles beneficiarios del cargo antes incluso de que se publicara la convocatoria.

De Frutos afirmó también haber escuchado que la plaza "estaba dada", aunque no quiso identificar quién le transmitió ese comentario. Según sus palabras, decidió no dar credibilidad al aviso y optó por presentarse. "Si hubiera pensado que era cierto, no me habría postulado", añadió.

El proceso bajo escrutinio judicial

La jueza Biedma ha considerado "útil y pertinente" la declaración de la testigo, y continúa con la toma de testimonios. Durante la misma jornada, también están citados a declarar en calidad de investigados David Sánchez; Luis María Carrero, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia; Ricardo Cabezas, diputado de Cultura de la Diputación; y Manuel Candalija, director del área cultural.

Todos ellos comparecerán ante el juzgado de instrucción encargado de esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de la plaza pública. La causa se centra en determinar si hubo algún tipo de favoritismo o vulneración de las normas de acceso al empleo público.

Críticas por una presunta arbitrariedad

Desde sectores críticos con la designación de David Sánchez se subraya que este proceso puede haber vulnerado los principios de mérito, capacidad y transparencia. La falta de preguntas a algunos candidatos en la fase de entrevistas y la supuesta predeterminación del resultado han sido señaladas como indicios de un procedimiento no ajustado a derecho.

La resolución oficial del concurso recogía que el actual coordinador había ofrecido respuestas satisfactorias, extremo que ha sido cuestionado tras las palabras de De Frutos, quien sostiene que, al menos en su caso, no se realizó ningún tipo de evaluación oral.

