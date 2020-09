Las asociaciones de jueces exigen explicaciones de la ausencia del rey en la entrega de despachos en Barcelona a la nueva promoción

Más información El mensaje del Rey a los nuevos jueces en la anterior entrega de despachos en Barcelona

La polémica ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial en Barcelona crece y entra en ella la carrera judicial. Las asociaciones de jueces piden explicaciones tanto al Gobierno como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su ausencia. Las invitaciones ya estaban hechas, incluyendo la presencia de Felipe VI, y después se informó que, por primera vez, no asistiría.

APM: motivos contrarios a la Constitución

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura reclama al ejecutivo que dé explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no asistirá a la Escuela Judicial, ya que -dice en un comunicado- según varios medios de comunicación han apuntado que el Gobierno ha "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad". Ve "muy preocupante" que el Gobierno "declare su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional" y más aún si estas razones de seguridad pretenden "disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución". Por ello, piden que se "adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física de todos los asistentes y, en particular, de los compañeros que integran la nueva promoción de jueces".

JJpD: falta transparencia

Juezas y Jueces por la Democracia señalan que a pesar de que ha habido "ausencia de transparencia" en la decisión de que Felipe VI no viaje a Barcelona para asistir al acto, consideran que en estos momentos no es conveniente alentar polémicas, y ponen el foco en que lo importante del acto son los nuevos jueces que inician su carrera. "La alegría e ilusión de los compañeros por ejercer su función para la que han dedicado tantos años de esfuerzo superará en mucho la ausencia del rey", ha explicado su portavoz Ascensión Martín, quien ha añadido que es importante que se celebre en Barcelona "con total normalidad" puesto que es donde está la Escuela Judicial. No obstante, ha explicado que quizá una explicación sobre la ausencia del jefe del Estado "sería prudente" en aras de una mayor transparencia pero ha incidido en que el país se enfrenta a problemas más importantes, por lo que se queda con lo positivo, y es que en esta ocasión se celebre en Barcelona, algo que no pudo ser el año pasado.

AJFV: mala noticia

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, también cree que alguien debe dar una explicación "más clara" sobre la ausencia del monarca, debido a que la presencia del jefe del Estado o alguien en su representación es necesaria en este tipo de acto institucional y sobre todo por "respeto" a los nuevos integrantes de la Carrera judicial. Según ha explicado el portavoz de esta asociación, Jorge Fernández Vaquero, que el rey no presida la entrega de despachos es una "mala noticia" porque no se podrá "simbolizar o poner de manifiesto" que los nuevos jueces son "investidos por un poder público". "Los jueces administramos justicia porque nos lo otorga el poder público", ha indicado y lamentado que el Poder Judicial "permanentemente ve gestos que al final degradan el papel constitucional que tiene".

FJI: ausencia grave

Más crítico ha sido el Foro Judicial Independiente quien ha calificado de grave la ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos de la 62 Promoción de la Escuela Judicial y ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dé explicaciones sobre lo sucedido. "Se nos hace difícil, si no imposible, asumir, por tanto, que no sea S.M. El Rey quien, en su condición de Jefe del Estado y máximo representante del mismo, presida un acto de tanta importancia para los nuevos jueces quienes, siguiendo el mandato constitucional, administrarán justicia en su nombre", resaltan en un comunicado. Por eso, piden explicaciones al órgano de los jueces como organizador del acto ya que consideran que los nuevos jueces, que irán todos destinados a Cataluña, deben saber "por qué el Estado, cuya Constitución y ordenamiento jurídico van a jurar o prometer cumplir y hacer cumplir, les da la espalda en un momento como éste". Asimismo, apuntan que en estos momentos de "evidente y notoria dificultad" quienes están llamados a servir al Estado desde sus diferentes destinos "deberían sentir el aliento y respaldo, tanto institucional como de sus compañeros y sus conciudadanos", ya que su labor "es esencial en nuestro sistema constitucional".