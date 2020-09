El Rey no asistirá por primera vez a la entrega de despachos a jueces en Barcelona

El Rey Felipe VI no presidirá por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona, como viene siendo tradicional. Fuentes del Poder Judicial apuntan que Casa Real ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.

Según han informado las fuentes consultadas, el órgano de gobierno de los jueces cursó dicha invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ ha recibido una nueva comunicación en la que se informa de que el Rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.