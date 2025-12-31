Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Nochevieja

Así pasarán la Nochevieja Ábalos y Koldo en Soto del Real: Menú especial con langostinos, uvas y a las 20:15h en la celda

En estas fechas se hacen pequeñas excepciones en el menú para conmemorar la llegada del nuevo año.

Cárcel madrileña de Soto del Real

Así pasarán la Nochevieja Ábalos y Koldo en Soto del Real: Menú especial con langostinos, uvas y a las 20:15h en la celda | EFE

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, despedirán el año entre rejas. Ambos permanecen ingresados en el centro penitenciario de Soto del Real, donde también pasaron la Nochebuena y la Navidad, después de que el juez Leopoldo Puente decretara su ingreso en prisión preventiva.

La última noche del año no será muy distinta a las anteriores dentro del módulo, aunque contará con algunos matices propios de estas fechas. Como el resto de internos del país, Ábalos y Koldo participarán de la rutina penitenciaria con los mismos horarios, pero es cierto que Instituciones Penitenciarias introduce pequeñas excepciones en el menú para conmemorar la llegada del nuevo año.

Un menú especial y uvas para despedir el año en prisión

Esta noche, los internos de Soto del Real disfrutarán de un menú especial que Prisiones prepara para todos los reclusos del país. Se trata de una cena distinta a la habitual, pensada para celebrar la Nochevieja, y que incluye entremeses, varios langostinos por persona y carne de mayor calidad de la que se sirve durante el resto del año.

Además, los presos recibirán una bolsa con las tradicionales 12 uvas para seguir las campanadas. Lo que no cambia son los horarios: una vez finalizada la cena, deberán regresar a sus celdas alrededor de las 20:15 horas. Aquellos internos que dispongan de televisión o radio podrán seguir las campanadas en tiempo real desde sus celdas.

Los centros penitenciarios en estas fechas, destinan más dinero para la comida. Mientras que el coste del menú de una cena normal no suele superar los cuatro euros por interno, en ocasiones especiales como Nochebuena o Nochevieja el presupuesto asciende hasta los ocho euros por persona. En estas cenas festivas se incluyen entremeses, cuatro o cinco langostinos, un entrecot y, como postre, melocotón en almíbar y turrón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

España

Cárcel madrileña de Soto del Real

Así pasarán la Nochevieja Ábalos y Koldo en Soto del Real: Menú especial con langostinos, uvas y a las 20:15h en la celda

A3 Noticias 1 (24-06-25) Exministros y ex altos cargos del PSOE piden por carta la dimisión de Pedro Sánchez para "restituir el honor" del partido

Corrupción, denuncias de acoso y pérdida de votos: el PSOE despide 2025 en el año más amargo para Pedro Sánchez

Pedro Sánchez elige a Elma Saiz como la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Pedro Sánchez hace balance de 2025 y explica "cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes"

Fiscal general Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz

La Fiscalía pide al Supremo anular la condena al exfiscal general García Ortiz

Leire Díez en el Senado
Leire Díez

El PSOE reconoce pagos de 15.000€ a Leire Díez por trabajos periodísticos en 2017

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García
Auditoría PSOE

El PP desacredita la auditoría del PSOE: "Es como encargarle a Ábalos un informe sobre prostitución"

La senadora popular critica la falta de transparencia en el informe presentado por los socialistas.

El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de enero
Interrogatorio

El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de enero

La Cámara Alta deberá pedir autorización al juez, dado que Ábalos se encuentra en prisión preventiva.

Sánchez y Ábalos

La auditoría encargada por el PSOE descarta una financiación irregular, pero cuestiona gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos

José Tomé

José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones

Pedro Sánchez

Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

Publicidad