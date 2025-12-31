Así pasarán la Nochevieja Ábalos y Koldo en Soto del Real: Menú especial con langostinos, uvas y a las 20:15h en la celda

José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, despedirán el año entre rejas. Ambos permanecen ingresados en el centro penitenciario de Soto del Real, donde también pasaron la Nochebuena y la Navidad, después de que el juez Leopoldo Puente decretara su ingreso en prisión preventiva.

La última noche del año no será muy distinta a las anteriores dentro del módulo, aunque contará con algunos matices propios de estas fechas. Como el resto de internos del país, Ábalos y Koldo participarán de la rutina penitenciaria con los mismos horarios, pero es cierto que Instituciones Penitenciarias introduce pequeñas excepciones en el menú para conmemorar la llegada del nuevo año.

Un menú especial y uvas para despedir el año en prisión

Esta noche, los internos de Soto del Real disfrutarán de un menú especial que Prisiones prepara para todos los reclusos del país. Se trata de una cena distinta a la habitual, pensada para celebrar la Nochevieja, y que incluye entremeses, varios langostinos por persona y carne de mayor calidad de la que se sirve durante el resto del año.

Además, los presos recibirán una bolsa con las tradicionales 12 uvas para seguir las campanadas. Lo que no cambia son los horarios: una vez finalizada la cena, deberán regresar a sus celdas alrededor de las 20:15 horas. Aquellos internos que dispongan de televisión o radio podrán seguir las campanadas en tiempo real desde sus celdas.

Los centros penitenciarios en estas fechas, destinan más dinero para la comida. Mientras que el coste del menú de una cena normal no suele superar los cuatro euros por interno, en ocasiones especiales como Nochebuena o Nochevieja el presupuesto asciende hasta los ocho euros por persona. En estas cenas festivas se incluyen entremeses, cuatro o cinco langostinos, un entrecot y, como postre, melocotón en almíbar y turrón.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.