Así han votado los candidatos a las elecciones europeas de este 9J

Los candidatos españoles a las elecciones europeas ya han acudido a sus respectivos colegios electorales para depositar sus votos en las urnas.

Teresa Ribera

La candidata del PSOE, Teresa Ribera, ha votado alrededor de las 10:10 horas en el CEIP Benito Pérez Galdós del municipio madrileño de Majadahonda. Tras depositar su voto, ha pedido "que todo el mundo" participe en las elecciones europeas de este domingo.

"Siempre es importante que que todo el mundo ejerza su derecho", ha señalado. Y ha coincidido con Pedro Sánchez en que una "alta participación ofrece una imagen acertada de las preocupaciones de los ciudadanos". "Acercarnos un ratito al colegio electoral que a cada uno nos toca es un ejercicio cívico de primer orden", ha considerado.

Ribera ha terminado su intervención negando que esto sea un plebiscito entre PSOE y PP: "Es la composición del Parlamento europeo y eso es lo que importa".

Dolors Montserrat

La candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha reivindicado la participación en los comicios europeos para que "Europa esté muy bien representada por todos los españoles" y ha animado a toda la ciudadanía a que acuda a las urnas.

Así se ha expresado tras depositar su voto sobre las 10:25 horas en su colegio electoral en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), desde donde ha subrayado que "este domingo es un día importante de la democracia". "Ir a votar sólo cuesta cinco segundos, pero luego la decisión es para cinco años", ha remarcado Montserrat, quien ha añadido que esta jornada marcará el futuro de España en Europa y el futuro de Europa.

Jorge Buxadé

El cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha ejercido este domingo su derecho al voto a las 11:00 horas en el IES Isabel la Católica de Boadilla del Monte, en Madrid. Allí, Buxadé se ha mostrado preocupado por la poca afluencia de ciudadanos en el colegio para votar. "Nos jugamos mucho en estas elecciones a las políticas que se van a imponer desde Bruselas", ha asegurado.

Cree que en estas elecciones los candidatos han hablado de todo menos de las elecciones europeas y ha denunciado el comportamiento canallesco del presidente Sánchez "que ha vuelto a animar a la violencia política". "Canalla en el sentido literal de la real academia española", ha explicado.

"España necesita un cambio de rumbo, también Europa. Quienes crean que Europa va perfecta que sigan votando a los de siempre", ha zanjado.

Irene Montero

Pasadas las 11:00 horas, la candidata a las elecciones europeas por Podemos, Irene Montero, ha votado en un colegio electoral de Galapagar (Madrid) acompañada de su marido Pablo Iglesias. Tras depositar su papeleta ha animado a votar "por el mundo que queremos construir" y ha asegurado que en estos comicios Europa se juega la paz y "frenar a la ultraderecha".

"Como decía Bad Gyal: 'todo el mundo botando'", ha dicho Montero. La candidata de la formación morada ha subrayado la importancia del voto en estas elecciones europeas, en las que, ha afirmado, la ciudadanía se juega la paz o "frenar la ultraderecha". "Estas elecciones son muy importantes para los ciudadanos y las ciudadanas, obviamente para Podemos también, en la medida en que lo son para Europa y para España", ha concluido.

Estrella Galán

Pasadas las 10:30 horas, la candidata de Sumar en las elecciones europeas, Estrella Galán, ha votado en el Colegio Nuestra Señora de la Almudena en Madrid y ha advertido que la democracia y las libertades están "en juego".

"Hoy hay que salir a votar porque está en juego la democracia, está en juego las libertades, y precisamente creo que la ciudadanía tiene que votar. Claro que con su voto puede dirigir el ritmo hacia una dirección u otra (...) Esperamos que toda la ciudadanía se anime a salir a votar con alegría, con tranquilidad, que sea una jornada tranquila y esperemos que los resultados sean los mejores posibles para llevar a Europa la mejor propuesta", ha indicado.

Jordi Cañas

El portavoz nacional de Ciudadanos y candidato del partido a las elecciones europeas, Jordi Cañas, ha votado este domingo a las 9:30 horas en el Colegio electoral en Centro Cívico Convento de San Agustín de Barcelona. Y, como el resto de candidatos, ha llamado a la participación para decidir no solo "los próximos cinco, sino los próximos 20 años de Europa".

"A los ciudadanos les empodera saber que el resultado será el que ellos decidan, no el de una ley electoral que hace que algún voto no sirva", ha defendido. "Desde Ciudadanos hemos insistido toda la campaña en que no son unas elecciones generales, no es un plebiscito sobre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, va del futuro de todos los ciudadanos", ha concluido.

Diana Riba

La candidata de Ahora Repúblicas, la coalición que engloba a ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més, Diana Riba, ha acudido a las 10:00 horas a votar a su colegio electoral en el Casal de Mira-Sol de Sant Cugat del Vallès. Allí, ha argumentado que "muchas veces desde Cataluña hemos dicho que queríamos que Europa nos mirase", razón por la que "hoy creemos que es un día para mirar a Europa y para construirla".

Asimismo, ha abogado por "llenar todos las urnas en esta construcción europea que queremos hacer porque queremos seguir blindando nuestros derechos, protegiendo el planeta y seguir luchando por la libertad" y ha confesado que a su partido le "preocupa muchísimo" que pueda haber una "baja participación" en estos comicios.

Toni Comín

El cabeza de lista de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, vive en el extranjero y no acudirá a votar este domingo. Aún así, ha hecho un llamamiento a la participación este domingo para "defender el voto del 12M" ante las "injerencias de los tribunales" surgidas "en plena campaña electoral" en un vídeo difundido por el partido.

En ese vídeo, ha lamentado que tenga que hacer este llamamiento al voto "desde el exilio" y no desde un colegio electoral. En estas elecciones, ha dicho Comín, está en juego "el futuro de Cataluña y de Europa", por lo que considera que "ir a votar es defender la democracia".

