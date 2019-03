Artur Mas: "Que nadie se preocupe, la decisión final la tomará Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que "nadie tiene que preocuparse" por los pasos que se sigan sobre el futuro de Cataluña, porque la decisión final la tomará el pueblo de Cataluña.



"Que nadie se preocupe por la decisión final, porque no la tomaré yo ni el Govern ni el Parlament. La tomará el pueblo de Cataluña", ha aseverado en una entrevista a una televisión catalana.

Al preguntársele qué haría si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le hace una contraoferta, ha respondido que también la consultaría al pueblo catalán.



Así, Mas se ha presentado como un instrumento que pone la cara, asume el liderazgo y que se apartará cuando culmine un proceso que ha definido como la "decisión más trascendental de los últimos tres siglos".



Ante las reticencias que pueda levantar su proyecto soberanista en el ámbito empresarial, ha reivindicado que él ha dado un paso adelante con independencia de las opiniones del sector: "Esta gente no me puede frenar, porque si lo pudieran hacer ya lo habrían hecho si éste fuera su deseo".



Ha asegurado que nadie le ha presionado y que ha encontrado "mucho respeto", también por parte de los grandes empresarios.



Sobre los vuelos que aviones de las Fuerzas Armadas han realizado sobre municipios de Lleida y la posibilidad de una intervención militar sobre Cataluña, Mas ha afirmado que "no es ni planteable" en el marco de los valores democráticos del Estado y de la UE.



El caso de Escocia e Inglaterra

Para Mas, Rajoy tendría que "hacer" como el primer ministro británico, David Cameron, que ha acordado con el escocés Alex Salmond la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Escocia, y a tenerlo como un espejo.



Ha explicado que, si vuelve a ganar las elecciones el 25 de noviembre, se sentará con el resto de partido que apoyan la posibilidad de celebrar una consulta y que lo primero que planteará es el ejemplo británico.



Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de explicar en el Senado una versión "distorsionada" del encuentro que mantuvo con él en La Moncloa, donde ha resaltado que su negativa al pacto fiscal fue rotunda.



"Supongo que entonces le convenía, con las elecciones vascas y gallegas cerca, dar un portazo y ahora le conviene dialogar con Cataluña", ha reprochado Mas, quien ha cuestionado que hagan ahora apelaciones continuas, a su juicio, para abrir esta vía.



Ha destacado que nunca ha afirmado que quiera hacer una consulta ilegal, pero que la consulta "se hará sí o sí", por lo que buscará primero enmarcar un referéndum dentro de la legislación española, y si no es posible en un marco legal catalán --a través de una ley de consultas-- y en última instancia recurrir a Europa.



También ha calificado de "lógico y razonable" el cierre de este jueves de las farmacias, aunque ha justificado que si el Govern no ha pagado antes es por las tensiones de tesorería que sufre.



"Saben que si no pagamos antes es porque no podemos, y no porque no queramos", ha sostenido el presidente de la Generalitat, quien ha asegurado que se está en una 'economía de guerra'.