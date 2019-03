Artur Mas, dispuesto a cambiar fecha y pregunta del referéndum para que Rajoy lo acepte

A la espera de la reunión prevista entre Artur Mas y Mariano Rajoy, el presidente catalán lanza hoy otra oferta: está dispuesto a cambiar la fecha y la pregunta de la consulta independentista, siempre y cuando el gobierno acepte que se realice el referéndum.

Mas lanza su propuesta a través de un medio de comunicación extranjero, una entrevista en inglés con la Agencia Bloomberg.

En la entrevista, declara que se puede hablar de la fecha de la consulta y también de la pregunta.A pesar de estas declaraciones, la Generalitat ya ha fijado una doble pregunta y el referéndum para el próximo 9 de noviembre.

Por otro lado, en una rueda de prensa tras el Conssel Executiu, el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha reiterado que cualquier cambio en la fecha y las preguntas previstas para la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre deberá consensuarse con el resto de grupos favorables a su celebración y no será una decisión unilateral del Ejecutivo catalán.



En cuanto a la reunión, el conseller ha señalado que Mas "aprovechará la oportunidad que tenga para explicar todo aquello que crea que se debe explicar", y ha asegurado que el Ejecutivo catalán no quiere entrar ahora en un debate sobre el formato de la reunión con Rajoy y si esta debe o no ser pública.



"¿Si eso no puede ser así, qué quiere que le haga? Lo haremos de la forma que quieran", ha apuntado, aunque ha insistido que creen que es mejor que estos encuentros se mantengan en un contexto de discreción porque, ha dicho, así les pide la gente que actúen.



Pese a aceptar que la reunión sea pública, Homs ha advertido al Ejecutivo central de que si lo que tiene es una tentación de "menospreciar a Mas y al Govern" se estará confundiendo porque, ha dicho, esto no es una obsesión de una persona o un Ejecutivo sino de una amplía mayoría de los catalanes.



"Si tuvieran la tentación de que menospreciando a Mas se quitarían de encima la cuestión, se equivocarían porque al pueblo de Cataluña ni el presidente del Gobierno ni nadie le puede menospreciar", ha zanjado.



Sobre la fecha, Homs ha recordado que hay una serie de restricciones porque los martes se celebran las reuniones del Consell Executiu de la Generalitat, los viernes las del Consejo de Ministros y la próxima semana está previsto un pleno en el Parlament que reduce las posibilidades de mantener un encuentro entre ambos presidentes.



De verse, será la primera reunión privada entre Rajoy y Mas que trasciende desde el 29 de agosto, aunque entonces se mantuvo de forma secreta y no se supo de su celebración hasta días después.