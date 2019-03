Artur Mas, dispuesto a agotar el plazo para llegar al acuerdo sobre la consulta

El portavoz de la Presidencia, Francesc Homs, ha remarcado que la Generalitat está dispuesta a agotar el plazo para fijar la pregunta y fecha de la consulta, que termina el "31 de diciembre", mientras que en CDC los cuadros están avisados por si hay que hacer una reunión al término del año.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno catalán, Homs ha señalado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene "una posición" en el debate de la pregunta del referendo soberanista "que sólo él sabe", y no ha contemplado "otro escenario que no sea el del acuerdo" porque si no lo hubiera, ha dicho, sería un "ridículo meteórico de todos".

Según fuentes de CDC, los cuadros del partido recibieron este lunes indicaciones de Mas, presidente de la formación, de que estuvieran disponibles hasta el 31 de diciembre por si se tiene que convocar alguna ejecutiva extraordinaria para ratificar un eventual acuerdo de la consulta. Ante las preguntas de los periodistas para que aproximara la fecha en la que se anunciará el acuerdo sobre la pregunta y fecha del referendo, Homs ha recomendado a los informadores que se reserven también "del 27 al 31 de diciembre", recordando que es en estas fechas cuando termina el plazo previsto y no el día de Navidad.

El conseller de la Presidencia ha asegurado que en la reunión del Ejecutivo catalán no se ha hablado del contenido de la consulta, que se negocia esencialmente entre CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP en unas conversaciones que lidera el presidente de la Generalitat.

A riesgo de causar "fatiga" en la opinión pública, el Ejecutivo catalán no está dispuesto a llevar a la luz pública este debate, ni tampoco tiene decidido qué día -dentro del plazo que expira a final de año- ni en qué formato se anunciará el acuerdo, un aspecto que también se debe negociar entre los partidos políticos, según el portavoz del Govern.

Homs ha asegurado que ni él ni el presidente catalán contemplan "el escenario de no acuerdo" sobre la pregunta y fecha de la consulta, ya que sin estos elementos "no hay proceso" -soberanista- y sería un "ridículo meteórico de todos".