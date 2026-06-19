El PP vuelve a registrar en el Congreso una moción de censura para pedir elecciones o una cuestión de confianza

El PP ha vuelto a registrar una moción en el Congreso con el objetivo de que una mayoría parlamentaria exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque unas elecciones generales que "terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura" o, en el caso de negarse a disolver las Cortes, se someta al menos a "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Estos términos serían exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

Además, el PP ha hecho con una reformulación del texto original que presentó ayer jueves "para cumplir con el criterio que los letrados de la Cámara" le pidieron a su grupo parlamentario, según fuentes populares.

Con este movimiento, los populares pretenden evitar que la Mesa del Congreso vuelva a tumbar la iniciativa aludiendo que invade las competencias reservadas al presidente del Gobierno. Las mismas fuentes aseguran también que los letrados del Congreso ya han informado a la Mesa de que "existen precedentes contradictorios" porque en el pasado sí admitió a trámite "iniciativas planteadas en este mismo sentido".

Manifestar el deseo mayoritario de la Cámara a favor de elecciones

La nueva redacción propone que el Congreso manifieste "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

También añade que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".

El PSOE avisa en el Senado de que la moción para pedir elecciones incumple el Reglamento

El PSOE ha registrado una petición de reconsideración a la Mesa para que inadmita el punto de la moción del PP que se votará el miércoles en el que se insta al presidente del Gobierno a convocar elecciones, porque el Reglamento no permite solicitudes de actuación a otros poderes del Estado.

Esa petición se basa en el artículo 174.2, según el cual no podrán admitirse a trámite las iniciativas parlamentarias que contengan solicitudes de actuación dirigidas a otros órganos o poderes del Estado, "de tal modo que no se respete su autonomía e independencia". Asimismo, los socialistas recuerdan que la disolución de las Cortes es una competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo, por lo que piden a la Mesa que exija al PP suprimir o modificar el punto quinto de su moción o que este no sea admitido para su debate y votación en el pleno.

Tal y como apuntan, el PP "en vez de utilizar los instrumentos constitucionales como la moción de censura, busca atajos como este".

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