Arenas: "Zapatero se refugia detrás de los éxitos deportivos"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, afirmó hoy que "no se debe aceptar" la presencia de abertzales en los ayuntamientos, de cara a las próximas elecciones municipales.

Advirtió, asimismo, de que "no se pueden volver a cometer los errores del pasado" y que la política penitenciaria "siempre tiene que estar al servicio de la derrota de ETA".

"No debemos aceptar, bajo ningún concepto, la presencia de aquellos que siguen siendo los mismos que ETA", indicó en rueda de prensa en Marbella (Málaga), a lo que añadió que "no cabe ninguna frivolidad" y "no es posible plantearse ninguna negociación".

Según dijo el dirigente 'popular', "el PP, bajo ningún concepto, está a favor de la presencia de la izquierda radical vasca en los ayuntamientos".

Asimismo, Arenas declaró que "la única noticia que esperamos algún día, ojalá más pronto que tarde, es el abandono de las armas y la renuncia a la violencia por parte de ETA sin ninguna negociación previa".

