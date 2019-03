Arenas: "El PSOE es una especie de veleta bajo la presión de los nacionalistas"

Desde el Partido Popular este sábado también se han referido al debate interno que se está produciendo en el seno del PSOE . El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, se ha mostrado convencido este sábado de que el PSOE, que celebra un Consejo Territorial en Madrid, es como "una especie de veleta que se mueve bajo la presión de los nacionalistas" y, por ello, le ha instado a que, en el marco de este encuentro, alcance un acuerdo sobre el modelo territorial que va a defender.

En el X congreso provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) de Huelva, en el que se ha guardado un minuto de silencio por la masacre de Connecticut (Estados Unidos), Arenas ha destacado que el PP es "el único partido nacional" del país, y que por tanto, dispone del "mismo discurso para toda España". No obstante, a su juicio, "el problema del PSOE es que tiene más de 17 discursos en España si incluimos Ceuta y Melilla".

En esta línea, el dirigente popular ha hecho hincapié en que "todos necesitamos un Partido Socialista que crea en España, en la Constitución, en el Estado de las Autonomías", de manera que esté "unido y cohesionado" porque "eso le puede permitir alcanzar grandes acuerdos nacionales" en beneficio de la sociedad española.

"El PSOE parece, en cuanto al modelo territorial, una especie de veleta que se mueve bajo la presión de los nacionalistas", ha enfatizado Arenas, que considera "dramático" que los españoles no sepan "cuál es el modelo territorial del PSOE". "Ayer defienden el federalismo asimétrico, luego el federalismo cooperativo, después cambiar la Constitución y al día siguiente que no se cambie, es dramático que los españoles no sepan cuál es el modelo del segundo partido de España".

Por ello, Arenas ha dejado claro que el PP cree "en las autonomías, en la Constitución y en España" pero es consciente de que "hay que cambiar todo lo que no funciona en las autonomías, pero no para romperlas, sino para unir cada día más a España". Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP ha expresado su confianza en que el PSOE obtenga acuerdos de este Consejo Territorial para que "no se dedique a falsos debates territoriales sino que centre sus energías en que juntos salgamos de la crisis y le ganemos la batalla al paro".