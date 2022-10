Aragonès nombra a siete consellers procedentes de CDC, PSC, Podem y ERC

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha nombrado este domingo consellers del nuevo Govern de ERC. Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Nadal, un histórico exdirigente del PSC durante décadas, es una de las sorpresas del Govern de Pere Aragonès, que ha recurrido al que fue portavoz del Govern durante la etapa del tripartito y candidato a la Generalitat por el PSC en las autonómicas de 1995 para dirigir el departamento de Investigación y Universidades, hasta ahora en manos de Gemma Geis.

Los nuevos consellers, que está previsto que tomen posesión el próximo martes a las nueve de la mañana, cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat tras decidir el pasado viernes dejar el Govern, cuya estructura también experimenta cambios.

Aragonès ha anunciado que mantiene la estructura de 14 departamentos y que el resto de nuevos consellers son Natàlia Mas de Economia; Manel Balcells de Salud, y Juli Fernández de Territorio.

Los Presupuestos, en el aire

La salida de Junts del gobierno catalán, que deja a ERC en solitario al frente del ejecutivo, complica seriamente la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2023.

En el caso de que el Govern no consiga disponer de presupuestos para 2023, debería recurrir a una prórroga presupuestaria, en este caso de las cuentas de 2022, que sí se aprobaron y por tanto están en vigor.

A mediados de septiembre el Govern aprobó el techo de gasto no financiero de la Generalitat para 2023, que se fijó en 33.113 millones de euros, lo que supone un 10,3 % más que lo incluido en los presupuestos de la Generalitat de 2022, es decir, 3.098 millones más.