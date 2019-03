El PP apunta a la responsabilidad de Blanco en el trayecto del AVE gallego y el PSOE pide prudencia

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha insistido en que los presidentes de Adif y Renfe "no tienen que ver con las decisiones que motivaron, en su día, la situación" del trazado en el que se produjo el accidente ferroviario de Santiago de Compostela.



En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP en Madrid, Hernando ha asegurado que no hace "acusaciones personales", al ser preguntado sobre si con sus declaraciones quiere hacer responsable al exministro socialista de Fomento, José Blanco. "Yo no hago acusaciones personales. Insisto y es evidente, es palmario y ha sido publicado y confirmado en el Congreso de los Diputados en las distintas declaraciones de los actuales responsables, que se produjeron modificaciones", en el trazado de la vía en la que se produjo el siniestro. "Yo creo, confío y espero que eso no haya afectado a la seguridad", ha señalado.



En esta línea, ha insistido en que se niega "a pensar que determinadas decisiones se adoptaran, en su momento, en contra o en perjuicio de la seguridad". Además, ha agregado que "si más allá de las responsabilidades del maquinista, los jueces entienden que hay que dar explicaciones", el Ministerio de Fomento las va a dar "todas".



Sobre las declaraciones de la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, en las que ha dicho que "Hernando debería ser más prudente porque estamos hablando de una gran tragedia nacional, por respeto a las víctimas y sus familiares y por respeto a la justicia", el dirigente 'popular' ha respondido que "da la sensación" de que Jiménez se ha sentido "muy ofendida", pero ha insistido en que sus manifestaciones responden a la "realidad".