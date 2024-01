El TC anula la condena a Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, dos años después de su inhabilitación

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este martes la condena de inhabilitación del exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. Esto supone la anulación de la retirada de su escaño.

Con esos siete votos de la mayoría progresista y los cuatro en contra de los conservadores el TC estima el recurso presentado por el exdiputado de la formación morada contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal lo condenó a un mes y 15 días de cárcel, que quedó sustituido por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de 45 días.

La entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró a Rodríguez su condición de diputado, tal como dijo que le requirió el Supremo. El exdiputado también recurrió en amparo y ahora decae por pérdida de objeto una vez que el tribunal ha anulado la pena de inhabilitación, según fuentes jurídicas a EFE.

El Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad que presentó contra la sentencia que le condenó por delito de atentado a agentes de la autoridad. En el fallo, la Sala rechazó la vulneración de la presunción de inocencia y subrayó que: "El testigo fue contundente, sin expresar duda alguna, en lo que se refiere a la identificación del condenado como autor del hecho y a la precisión de que la agresión consistió en una patada ejecutada voluntariamente".

En 2022 Rodríguez aseguró que acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "si en el entramado judicial del Estado Español no hay margen de protección de los derechos democráticos". "Anuncié que iba a llegar hasta el final, con el objetivo de revertir esta cadena de cacicadas arbitrarias y eso estoy haciendo sin descanso", comentó.

Defendió ser víctima de un "montaje" policial

Insistió el exdiputado en que fue víctima de "un montaje" policial para criminalizar la protesta social en la que participó, de una sentencia judicial "sin pruebas" y de "una maniobra política con muchos actores implicados". "No pararé hasta que se haga justicia. Esta batalla es desigual, evidentemente no cuento con los ingentes recursos de la otra parte, pero tengo algo que no pueden comprar ni con todo el oro del mundo: La solidaridad de miles de personas que han expresado públicamente su indignación ante este atropello", agregó en una nota de prensa.