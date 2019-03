Andra Fabra pide perdón por el "que se jodan"

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha revelado que ha convocado a la diputada del PP Andrea Fabra en su despacho, que la ha amonestado verbalmente por sus palabras y que ella le ha entregado un escrito en el que pide perdón.



Al comienzo de la sesión plenaria de este martes, Posada ha explicado que quiere que quede constancia de la reprobación a la diputada popular por su comportamiento. "Espero y deseo que hechos como éste, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara, no vuelvan a producirse en el futuro", ha proclamado Posada.



Con gesto grave, la diputada del grupo popular ha seguido desde su escaño las palabras del presidente, pronunciadas al comienzo del pleno extraordinario del Congreso.



La decisión de Posada se produce después de que el PSOE y la Izquierda Plural le hubieran reclamado actuar contra Fabra al entender que la expresión usada en el miércoles, mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba recortes en la prestación por desempleo, se dirigía a los parados.



Jesús Posada ha explicado al hemiciclo, que le escuchaba en absoluto silencio, que esta misma mañana había convocado en su despacho a la diputada del PP por Castellón y que la había amonestado verbalmente "por su conducta totalmente inadecuada" en la sesión plenaria del pasado 11 de julio.



Andrea Fabra, ha añadido, le ha entregado entonces un escrito en el cual "pide perdón al grupo parlamentario socialista y al resto de grupos por su inapropiada expresión proferida durante ese pleno". Además, Andrea Fabra "presenta sus excusas a toda la Cámara", siempre según el presidente del Congreso.



Ha aclarado Posada que no era preciso ordenar la retirada de sus palabras del Diario de Sesiones "en la medida en que la expresión origen de este incidente" no fue recogida en el mismo.



El presidente del Congreso ha concluido su explicación con una consideración general: "Espero y deseo que hechos como éste, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara, no vuelvan a producirse en el futuro".



Además de la reprobación verbal de Jesús Posada, Andrea Fabra ha sido hoy también sancionada por la dirección del grupo popular con una amonestación por escrito por haber exclamado "!Que se jodan¡" en el pleno en el que Rajoy anunció el último paquete de recortes.