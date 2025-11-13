Mariano Rajoy tilda de “esperpento” el juicio al fiscal general: "La Abogacía del Estado está contra la UCO"

Mariano Rajoy acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su libro y aprovechó la entrevista con Pablo Motos para exponer su diagnóstico sobre la situación política en España. El expresidente defendió una forma de gobernar basada en la prudencia y la atención a los hechos y reprochó al Ejecutivo decisiones que, a su juicio, no responden al interés general.

Rajoy reivindicó la reflexión en política y criticó la gestión de las decisiones públicas. Recordó que, para él, un dirigente debe mirar primero la realidad y solo después actuar: "Yo creo que el político debe tener muy en cuenta la realidad y cuando toma decisiones antes tiene que pensarlas, porque ahora se ha puesto de moda primero se toman decisiones y luego se piensan, lo cual es absurdo". Insistió en que hay que valorar las "consecuencias de las decisiones", y no perder de vista "el interés general".

En ese punto citó a Ortega y desarrolló una idea central de su libro: "La política es el arte de ir cumpliendo el diario poco a poco y sin olvidar nunca la realidad porque es verdad, toda la realidad ignorada siempre prepara su venganza".

Recuerdo de la moción de censura y la frase a Ábalos

Durante la conversación, Rajoy enlazó su análisis actual con el recuerdo de la moción de censura de 2018 que puso fin a su mandato. Volvió sobre una frase dirigida a José Luis Ábalos en el Congreso, cuando este defendía la iniciativa del PSOE: "Para dar lecciones, hay que estar muy seguro, si no mejor callarse".

Explicó que esa reflexión figura en el libro y que la pronunció en aquel debate: "Esa frase está en el libro y la pronuncia en 2018".

Pablo Motos le leyó otra de las ideas que recoge la obra: "El problema de hoy no es la libertad de expresión, es la mentira". Rajoy desarrolló esa tesis y afirmó que la clave del momento político no está en la existencia de límites a la expresión, sino en la circulación de falsedades: "El problema hoy no es la libertad de expresión que todo el mundo dice lo que estima oportuno y conveniente, el problema es la mentira y entonces yo lo que digo es oiga no mienta mejor estese callado".

A su juicio, esa confusión dificulta que la ciudadanía tenga "las cosas, todo lo claro que debería ir a tenerlas" y provoca desinformación.

Tres problemas principales: Gobierno, instituciones y polarización

Rajoy identificó tres cuestiones que considera centrales. Primero, sostuvo que hay "un gobierno que no puede gobernar y no gobierna" y recordó la ausencia de presupuestos. Segundo, denunció "una toma de las instituciones" y se refirió a la "bronca, todo el día por la justicia", al debate sobre el fiscal general y a los cambios en el Instituto Nacional de Estadística.

En tercer lugar, situó la división social como uno de los grandes riesgos: "Estamos en un momento de la historia de España donde hay una división y una polarización como nunca ha existido y donde la buena educación se ve a cuenta gotas". Dijo que esa dinámica no afecta solo al Parlamento, sino también a los medios de comunicación y a otros ámbitos de la sociedad y la vinculó directamente a la existencia de "un gobierno populista".

Populismo, PP y división de poderes

Rajoy definió los populismos como proyectos que "necesitan un enemigo para legitimarse" y advirtió de que "a un extremista no se le puede contestar con otro extremismo". Defendió la vuelta a "fuerzas políticas, sensatas, moderadas y equilibradas" y describió el periodo actual como "el más sombrío de la historia de España desde que aprobamos la Constitución en 1978".

Reivindicó también el papel de su partido: "El PP está en su sitio (…) es en este momento la única fuerza política en España que está en la Constitución y la democracia en el rechazo de populismos, rechazo de extremismos y que está en la buena educación en la sensatez y en el sentido común".

Sobre el fiscal general y el caso que examina el Tribunal Supremo, reclamó respeto a la decisión que adopte el alto tribunal: "Me gustaría que sea cual fuere la sentencia que dicte el Tribunal Supremo se respetara, ya está bien de agredir y poner en tela de juicio todo lo que hace el poder judicial". Calificó de "esperpento" la situación procesal y criticó el enfrentamiento entre la Abogacía del Estado y la UCO.

Por último, centró su mensaje en la separación de poderes y en la calidad democrática. Denunció las "agresiones que se hacen aquí al poder judicial" y citó el caso del CIS al preguntar "cuál es su credibilidad en este momento". Afirmó que "la democracia son los derechos y libertades de la gente", el respeto al ciudadano y a la división de poderes, y cerró con la esperanza de que estos asuntos "se arreglen más pronto que tarde".

Sobre Mazón

Rajoy introdujo una reflexión sobre la retirada de los cargos públicos y la necesidad de saber cuándo cerrar etapas. En ese contexto afirmó: "Una cosa muy importante en la vida es saber cuando sobras y cuando toca jubilarse (…) Conviene saber cuando tienes que irte y si lo sabes vete y si no lo sabes malo y si lo sabes y no lo haces peor".

Mencionó el caso de Mazón para ilustrar esa idea y destacó que asumió sus responsabilidades: "Mazón supo irse y realmente reconoció sus errores (…) dijo una frase muy curiosa cuando se fue que es que la gente sepa distinguir entre quien comete errores y quien es una mala persona".

Sobre el papel de los partidos en estas situaciones, Rajoy recordó: "Yo creo que la función de un presidente de un partido no es echar a presidentes autonómicos (…) los presidentes autonómicos son elegidos por la gente". Se mostró sorprendido por las protestas posteriores a la dimisión: "A mí me duele un poco ver que todavía hay gente manifestándose todos los días".

También comparó la situación valenciana con la del Gobierno central: "En Valencia se han aprobado los presupuestos (…) para convocar elecciones hay que convocarlas aquí porque hay un gobierno que no gobierna, no aprueba presupuestos, no tiene mayoría y no aprueba leyes".

Finalmente conectó su reflexión con una idea presente en su libro: "A veces no tomar una decisión, también es una manera de tomarla".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.