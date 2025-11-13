Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy tilda de “esperpento” el juicio al fiscal general: "La Abogacía del Estado está contra la UCO"

El expresidente defiende en ‘El Hormiguero’ la independencia judicial y señala al populismo como origen de la polarización política en España.

Rajoy en el hormiguero

Rajoy en el hormigueroAntena 3 Noticias

Publicidad

Mariano Rajoy acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su libro y aprovechó la entrevista con Pablo Motos para exponer su diagnóstico sobre la situación política en España. El expresidente defendió una forma de gobernar basada en la prudencia y la atención a los hechos y reprochó al Ejecutivo decisiones que, a su juicio, no responden al interés general.

Rajoy reivindicó la reflexión en política y criticó la gestión de las decisiones públicas. Recordó que, para él, un dirigente debe mirar primero la realidad y solo después actuar: "Yo creo que el político debe tener muy en cuenta la realidad y cuando toma decisiones antes tiene que pensarlas, porque ahora se ha puesto de moda primero se toman decisiones y luego se piensan, lo cual es absurdo". Insistió en que hay que valorar las "consecuencias de las decisiones", y no perder de vista "el interés general".

En ese punto citó a Ortega y desarrolló una idea central de su libro: "La política es el arte de ir cumpliendo el diario poco a poco y sin olvidar nunca la realidad porque es verdad, toda la realidad ignorada siempre prepara su venganza".

Recuerdo de la moción de censura y la frase a Ábalos

Durante la conversación, Rajoy enlazó su análisis actual con el recuerdo de la moción de censura de 2018 que puso fin a su mandato. Volvió sobre una frase dirigida a José Luis Ábalos en el Congreso, cuando este defendía la iniciativa del PSOE: "Para dar lecciones, hay que estar muy seguro, si no mejor callarse".

Explicó que esa reflexión figura en el libro y que la pronunció en aquel debate: "Esa frase está en el libro y la pronuncia en 2018".

Pablo Motos le leyó otra de las ideas que recoge la obra: "El problema de hoy no es la libertad de expresión, es la mentira". Rajoy desarrolló esa tesis y afirmó que la clave del momento político no está en la existencia de límites a la expresión, sino en la circulación de falsedades: "El problema hoy no es la libertad de expresión que todo el mundo dice lo que estima oportuno y conveniente, el problema es la mentira y entonces yo lo que digo es oiga no mienta mejor estese callado".

A su juicio, esa confusión dificulta que la ciudadanía tenga "las cosas, todo lo claro que debería ir a tenerlas" y provoca desinformación.

Tres problemas principales: Gobierno, instituciones y polarización

Rajoy identificó tres cuestiones que considera centrales. Primero, sostuvo que hay "un gobierno que no puede gobernar y no gobierna" y recordó la ausencia de presupuestos. Segundo, denunció "una toma de las instituciones" y se refirió a la "bronca, todo el día por la justicia", al debate sobre el fiscal general y a los cambios en el Instituto Nacional de Estadística.

En tercer lugar, situó la división social como uno de los grandes riesgos: "Estamos en un momento de la historia de España donde hay una división y una polarización como nunca ha existido y donde la buena educación se ve a cuenta gotas". Dijo que esa dinámica no afecta solo al Parlamento, sino también a los medios de comunicación y a otros ámbitos de la sociedad y la vinculó directamente a la existencia de "un gobierno populista".

Populismo, PP y división de poderes

Rajoy definió los populismos como proyectos que "necesitan un enemigo para legitimarse" y advirtió de que "a un extremista no se le puede contestar con otro extremismo". Defendió la vuelta a "fuerzas políticas, sensatas, moderadas y equilibradas" y describió el periodo actual como "el más sombrío de la historia de España desde que aprobamos la Constitución en 1978".

Reivindicó también el papel de su partido: "El PP está en su sitio (…) es en este momento la única fuerza política en España que está en la Constitución y la democracia en el rechazo de populismos, rechazo de extremismos y que está en la buena educación en la sensatez y en el sentido común".

Sobre el fiscal general y el caso que examina el Tribunal Supremo, reclamó respeto a la decisión que adopte el alto tribunal: "Me gustaría que sea cual fuere la sentencia que dicte el Tribunal Supremo se respetara, ya está bien de agredir y poner en tela de juicio todo lo que hace el poder judicial". Calificó de "esperpento" la situación procesal y criticó el enfrentamiento entre la Abogacía del Estado y la UCO.

Por último, centró su mensaje en la separación de poderes y en la calidad democrática. Denunció las "agresiones que se hacen aquí al poder judicial" y citó el caso del CIS al preguntar "cuál es su credibilidad en este momento". Afirmó que "la democracia son los derechos y libertades de la gente", el respeto al ciudadano y a la división de poderes, y cerró con la esperanza de que estos asuntos "se arreglen más pronto que tarde".

Sobre Mazón

Rajoy introdujo una reflexión sobre la retirada de los cargos públicos y la necesidad de saber cuándo cerrar etapas. En ese contexto afirmó: "Una cosa muy importante en la vida es saber cuando sobras y cuando toca jubilarse (…) Conviene saber cuando tienes que irte y si lo sabes vete y si no lo sabes malo y si lo sabes y no lo haces peor".

Mencionó el caso de Mazón para ilustrar esa idea y destacó que asumió sus responsabilidades: "Mazón supo irse y realmente reconoció sus errores (…) dijo una frase muy curiosa cuando se fue que es que la gente sepa distinguir entre quien comete errores y quien es una mala persona".

Sobre el papel de los partidos en estas situaciones, Rajoy recordó: "Yo creo que la función de un presidente de un partido no es echar a presidentes autonómicos (…) los presidentes autonómicos son elegidos por la gente". Se mostró sorprendido por las protestas posteriores a la dimisión: "A mí me duele un poco ver que todavía hay gente manifestándose todos los días".

También comparó la situación valenciana con la del Gobierno central: "En Valencia se han aprobado los presupuestos (…) para convocar elecciones hay que convocarlas aquí porque hay un gobierno que no gobierna, no aprueba presupuestos, no tiene mayoría y no aprueba leyes".

Finalmente conectó su reflexión con una idea presente en su libro: "A veces no tomar una decisión, también es una manera de tomarla".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La conversación entre Leire Díez y Pérez Dolset tras la imputación de Begoña Gómez: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

A3 Noticias de la Mañana (08-09-25) Leire Díez comparece en el Senado por los audios sobre la UCO en el entramado del caso Koldo

Publicidad

España

Rajoy en el hormiguero

Mariano Rajoy tilda de “esperpento” el juicio al fiscal general: "La Abogacía del Estado está contra la UCO"

Rifirrafe Ana redondo

Rifirrafe entre la ministra de Igualdad y una representante de la asociación de víctimas de los fallos en las pulseras antimaltrato: "Es usted una cómplice"

Fiscal general

La defensa de García Ortiz asegura que "la única filtración acreditada" es la de Alberto González Amador

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Caso Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la resolución del juez Peinado para que la UCO investigue a Begoña Gómez

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid
Comunidad de Madrid

Ayuso carga contra el Gobierno y sus "caniches" que "insultan a las empresas como en las dictaduras"

Declaración Mariano Moreno Pavón
Audios PSOE

El audio de la declaración en el Supremo del exgerente del PSOE: "Nunca pedimos 500 euros porque no es útil para la caja"

Las declaraciones a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias del exgerente y de una trabajadora de Ferraz ante el Supremo destapan dudas del juez sobre el control de la caja en metálico y los abonos a Ábalos y Koldo.

Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras en el Congreso
Congreso

Junts sale al rescate del Gobierno y se abstiene para tumbar la iniciativa del PP sobre el cierre de las nucleares

Las 7 abstenciones de Junts salvan al Gobierno y el Congreso rechaza la enmienda con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 172 en contra (PSOE, Sumar, ERC, PNV y mayoría del grupo mixto).

Koldo hace chistorras

VÍDEO: Koldo se graba friendo chistorras en Benidorm

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia).

El abogado general de la UE avala la ley de amnistía, que solo vulnera una parte de la legislación relativa a los plazos y las partes

el magistrado González Vega

González Vega analiza el juicio al fiscal general: "La versión del fiscal ha sido persistente"

Publicidad