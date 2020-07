Ana Pontón (BNG): “Vamos a hacer historia y este país tendrá, por primera vez, a una mujer en la presidencia"

En el escenario que reflejan las encuestas electorales de cara a las elecciones gallegas 2020, si Alberto Núñez Feijóo no revalida su mayoría absoluta, Ana Pontón podría convertirse en la próxima presidenta de la Xunta de Galicia.

La gestión de la crisis generada por el coronavirus y las propuestas para la recuperación son ejes prioritarios para la portavoz nacional del BNG. Ana Pontón califica de “improvisación” la actuación del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante la pandemia de coronavirus. Critica la falta de un plan de rebrotes y propone un plan de refuerzo de Atención Primaria, dotado con 200 millones de euros, que permita “contratar más personal, más medios, y acabar con una precariedad que es asfixiante”. En este sentido, Pontón asegura que el gobierno de Feijóo es sinónimo de recortes. “Se ha convertido al Servizo Galego de Saúde en la primera empresa de trabajo temporal de Galicia y es necesario acabar con esa precariedad”, apunta. La candidata nacionalista centra la atención en la “tragedia” vivida en las residencias de mayores. Propone una investigación porque “las familias y la sociedad tienen derecho a saber qué pasó” y cambiar “ese modelo privatizador que mercantiliza un derecho tan importante como es el de una vejez digna”.

El sector turístico comienza su temporada alta con dudas sobre la movilidad entre territorios. “Es importante que Galicia sea un lugar seguro para vivir, por eso es clave que se haga un control muy exhaustivo para controlar que esa población que viene pueda provocar rebrotes”, señala Pontón. En este contexto, es contundente al señalar como un error no haber cerrado las fronteras autonómicas al comienzo de la crisis: “no cerrar Madrid fue un gran error que los partidos estatales deberían analizar porque se convirtió en una centrifugadora del virus. Quizás podríamos haber evitado cerrar todo el Estado”.

La alternativa del BNG para la recuperación pasa “por una economía verde, basada en la ciencia y la innovación que apueste por recuperar nuestro medio rural y también por transformar las ciudades”. La actualidad manda y la situación de la planta de Alcoa, en San Cibrao, con la amenaza de 534 despidos, exige para Ana Pontón una respuesta. “Me parece indignante que el partido popular y el socialista no hagan absolutamente nada para salvar el empleo en nuestro país”, lamenta. En su opinión, “la única solución viable es la nacionalización. Ése es el compromiso que tenemos desde el BNG”.

La candidata nacionalista defiende una votación en clave gallega el 12 de julio. Entiende que en estos comicios Pedro Sánchez o Pablo Casado “no se juegan nada”. Para Ana Pontón, en Galicia “tenemos todo para ser un país que se convierta en la envidia de Europa y lo que necesitamos es confiar en nosotros mismos”. En este contexto, el reto del BNG es ambicioso: “vamos a ganar a todas las encuestas y a hacer historia. Este país tendrá, por primera vez, a una mujer en la presidencia”.

Hablamos con ella en el parque de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, ciudad en la que hace seis meses nació su primera hija.

- ¿Qué medidas deben adoptarse en el sistema sanitario gallego ante la posibilidad de que se produzca un rebrote?

Lo primero que necesitamos son protocolos claros. A mí me parece que es muy preocupante la improvisación en la que está cayendo el gobierno de Feijóo en una fase tan delicada. Estuvo todo este tiempo criticando la improvisación del Gobierno central y, ahora que tiene las competencias, acaba cayendo en la misma improvisación. Acabamos de ver rebrotes en la comarca de A Mariña. No hay un plan de rebrotes. Lo que hace el gobierno es dar recomendaciones. Hoy mismo los periódicos llevan a portada que la Xunta le exige a las universidades que hagan protocolos cuando las competencias las tiene Sanidad.

¿Cómo es posible que se esté avanzando en un proceso de desescalada del que ya salimos sin protocolos claros? Yo creo que es una auténtica irresponsabilidad y, desde luego, lo que nosotros tenemos muy claro es que es necesario reforzar el sistema sanitario, empezando por la Atención Primaria, que ahora es la punta de lanza para poder detectar la pandemia. En nuestro programa electoral llevamos una propuesta: en los primeros cien días de gobierno poner en marcha un plan de refuerzo de Atención Primaria, dotado con 200 millones de euros, que permita contratar más personal, más medios y acabar con una precariedad que es asfixiante. Quiero recordar que en esta legislatura todo el personal sanitario se ha revelado contra los recortes de Feijóo y la precariedad. Tenemos personas en la sanidad gallega que pueden firmar en un año más de cien contratos. Se ha convertido el Servizo Galego de Sáude en la primera empresa de trabajo temporal de Galicia y es necesario acabar con esa precariedad.

Es necesario reforzar la sanidad pública. Nosotros afortunadamente vimos como la covid llegó más tarde, las medidas de confinamiento fueron más eficaces y, además, nuestra población dispersa hace que el virus lo tenga más difícil en nuestro país pero es que, para poder cumplir con los criterios de desescalada, el gobierno del PP ha tenido que hacer constar camas que no existen. Camas que habría que montar en un hospital de campaña, en un pabellón en un polideportivo... en un mandato en el que Feijóo ha recortado más de 500 camas en los hospitales gallegos. Es necesario revertir esos recortes y esas privatizaciones.

- Las residencias de mayores han centrado la preocupación de muchos gallegos cuando el pico del virus golpeaba con más fuerza. ¿Cree que la respuesta ha sido la adecuada?

A mí me parece una tragedia lo que ha pasado en las residencias de mayores. Estamos en Santiago, donde tuvimos una residencia en la que fallecieron casi la mitad de las personas que vivían allí, y es evidente que fallaron los protocolos y las instituciones dejaron abandonadas a las personas mayores en esa situación. La reflexión tiene que ser, por un lado, cómo cambiamos ese modelo. Está claro que la privatización con las personas mayores fracasa porque estamos descubriendo, no sólo por lo que pasó con la covid, que el propio personal de las residencias privadas están diciendo que trabajan en la absoluta precariedad y que, además, hay una precariedad en cómo se está atendiendo a las personas mayores. Por lo tanto, hay dos decisiones que tomar. La primera, investigar qué pasó, porque las familias y la sociedad tienen derecho a saber por qué casi la mitad de los fallecimientos en nuestro país, en Galicia, se concentraran en las residencias de mayores. Investigar para evitar, sobre todo, que esos errores se vuelvan a cometer. Y segundo, tenemos que cambiar ese modelo privatizador que mercantiliza un derecho tan importante como es el de una vejez digna y apostar por un sistema público que garantice que cualquier persona en este país, sea cual sea su pensión, va a tener una red pública que lo acoja si lo necesita.

- Los estudios epidemiológicos demuestran que el virus apenas ha circulado en Galicia pero aún así ha provocado 619 fallecimientos. Es obvio que reducir los contactos con ciudadanos de otros territorios puede influir en la posibilidad de un rebrote. ¿Cómo debe controlarse el flujo de visitantes y, a la vez, salvar la temporada turística que ahora comienza?

Nosotros creemos que es importante el sector del turismo, que tiene mucho peso, pero también es importante que Galicia sea un lugar seguro para vivir. Por eso es clave que se haga un control muy exhaustivo para controlar que esa población que viene pueda provocar rebrotes. Ahí es dónde echamos en falta que haya un protocolo claro para enfrentar esa situación y es una irresponsabilidad que la Xunta de Galicia, que tiene las competencias en materia de sanidad, tuviera mucha prisa en levantar el estado de alarma. A estas alturas seguimos sin un plan de rebrotes cuando el gobierno de Feijóo tuvo cuatro meses para hacer ese plan y garantizar que somos un destino seguro. Es evidente la buena noticia de que la covid aquí tuviera menos incidencia pero también nos hace una población más vulnerable. Tenemos que protegernos porque la propia OMS está alertando de que la pandemia sigue ahí, que hay una segunda oleada que puede ser más fuerte. Yo soy muy dada a la calma y creo que no hay que alarmar en este tema pero también sabemos que cuando fue la gripe española hace un siglo en Galicia el rebrote de la gripe fue mucho más brutal que la primera oleada. Tenemos que aprender de esas experiencias. Yo no sé exactamente cómo puede ser el impacto pero creo que el principio de precaución tiene que actuar siempre y me preocupa que la Xunta no esté actuando para tener un plan de rebrotes y para fortalecer la Atención Primaria en este momento porque es importante que sigamos siendo un lugar seguro para vivir.

- ¿Fue un error no cerrar las fronteras de las comunidades autónomas al comienzo de la pandemia?

En el Estado español tienen que hacer una reflexión porque sabíamos por la experiencia de otros países que cerrar los focos de contagio era clave para evitar la expansión. Esa decisión habría evitado que el virus se extendiera tanto. Lo hizo en Igualada la Generalitat, sin que lo hiciera el Gobierno central, y también lo hicieron algunas zonas de La Rioja.

No cerrar Madrid fue un gran error que los partidos estatales deberían analizar porque se convirtió en una centrifugadora del virus. Aquí, las propias informaciones oficiales de la Xunta de Galicia a mediados de marzo nos decían que el 70% de los contagios venían vía Madrid. No cerrar los focos de contagio fue un error porque quizás podríamos haber evitado cerrar todo el Estado.

- Miles de gallegos votarán en una situación económica precaria y con incertidumbre sobre si la actividad en su negocio o en su empresa volverá a ser la de antes. ¿En qué sectores debe volcarse el próximo Gobierno gallego para abrir nuevas oportunidades para las familias?

Pensamos que este es un momento que nos tiene que hacer reflexionar. Las crisis son oportunidades para cambiar y es evidente que el planeta nos está enviando una señal y entendemos que hay que caminar hacia una economía verde y basada en la ciencia y la innovación, que apueste por recuperar nuestro medio rural y también por transformar las ciudades. Vimos con nuestro proceso de desescalada que era importante vivir en ciudades amables, habitables, que nos permitan, por ejemplo, mantener la seguridad con una distancia adecuada.

Tenemos un ejemplo avanzado en esa dirección en Galicia como es el caso de Pontevedra, donde en el BNG lleva años construyendo la ciudad del futuro. Estamos en un momento en el que reorientar nuestra economía es básico y también evitar que caigan los sectores industriales que tenemos.

- Preocupa en estos momentos la situación de los trabajadores amenazados de despido en la planta de aluminio primario de Alcoa, en San Cibrao, y su impacto en la economía de la Mariña de Lugo. ¿Cuál es su apuesta para hacer viable la factoría?

Acabo de estar con los trabajadores de Alcoa que protestaban delante de la Xunta de Galicia porque es imposible ver cómo no hacen nada ni el PP ni el PSOE. No podemos permitir que caigan sectores industriales que son graves porque en Galicia antes de la covid ya teníamos una crisis industrial y estamos viendo cómo puede irse al garete todo una comarca, la de A Mariña, una fábrica de la que depende el 30% del PIB de la provincia de Lugo. Me parece indignante que el partido popular y el socialista no hagan absolutamente nada para salvar el empleo en nuestro país.

También estamos viendo que la solución para salvar el empleo es la nacionalización, y no hay ningún problema legal. Estamos viendo como Merkel nacionaliza un sector que para ella es importante, como las aerolíneas. Ayer mismo el presidente portugués nacionalizaba la TAP, precisamente porque decía que era lo suficientemente importante para Portugal como para no dejarla caer y nosotros lo que decimos es que Alcoa es lo suficientemente importante para Galicia como para no dejarla caer. Me parece indignante que el partido popular y el socialista estén en un pim-pam-pum inútil y no estén dando la única solución viable, que es la nacionalización. Ése es el compromiso que tenemos desde el BNG. Yo, si soy presidenta el próximo 13 de julio, lo primero que haré será llamar a Sánchez para decirle que la Xunta quiere participar en esa intervención pública y que debe cumplir sus compromisos con Galicia porque Sánchez tiene un compromiso con Galicia de no dejar caer Alcoa y, por lo tanto, seremos muy exigentes porque nuestro país necesita un gobierno que lo defienda.

- Los resultados electorales en Galicia y en Euskadi tendrán una lectura a nivel estatal que muchos interpretarán como un examen al Gobierno de coalición y de pactos puntuales de Pedro Sánchez. ¿Cree que Galicia está siendo perjudicada o beneficiada en esta legislatura?

Desde Madrid se ve todo desde ese prisma pero en Galicia estamos haciendo una campaña centrada en nuestros problemas y creo que lo que se examina es que ha pasado una década en la que el Partido Popular ha hecho retroceder a Galicia en todo. Tenemos una crisis demográfica, una crisis industrial que avanza, vemos como nuestra gente joven tiene que seguir emigrando para tener oportunidades que no tiene aquí y comprobamos que tener un idioma y una cultura propia se están deteriorando con una política agresiva por parte de esta derecha. Desde el Estado se dice que es una derecha moderada pero los que estamos aquí decimos que Feijóo fue el precursor de muchas de las políticas que ahora escandalizan cuando las pacta el PP con Vox. Cuando Alberto Núñez Feijóo accedió al gobierno, en plena crisis económica, una de las primeras decisiones que adoptó fue recuperar los conciertos con los centros educativos que segregan a niños y niñas por sexo, a los que entregó en esta legislatura 30 millones de euros. Otra decisión fue cortar las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género. Me sorprende que desde Madrid se vea a Feijóo como la moderación cuando es la misma política de Cayetana (Álvarez de Toledo) y de Casado. De hecho, tenemos la sensación de que hay una especie de “Gallardón bis” que ya sabemos en qué desembocó.

Por lo tanto, este 12 de julio no se juegan nada Pedro Sánchez o Casado. Quien se juega su futuro son los gallegos y las gallegas y nosotros vemos que hay una campaña en la que se está generando una gran ilusión en torno al BNG. Somos la candidatura que representa la esperanza de que las cosas puedan ir a mejor en nuestro país y estoy convencida de que vamos a sortear todas las dificultades, que vamos a ganar a todas las encuestas y que el próximo 12 de julio vamos a hacer historia y este país tendrá, por primera vez, a una mujer en la presidencia y a un gobierno con las manos libres para defender los intereses de los gallegos y las gallegas.

- ¿Se ve ganadora?

Yo salgo a ganar y quiero que ser presidenta sirva, sobre todo, para que las mujeres de este país avancen y progresen porque no podemos seguir viendo como las políticas de igualdad son como una especie de florero que se utiliza en campaña electoral pero que luego, durante los cuatro años, los gobiernos no atienden esa reivindicación. Vivimos en un país con mujeres con una gran fortaleza, muy trabajadoras, y creo que tenemos la obligación de trabajar para acabar con la precariedad, para que la conciliación no sea una carrera de obstáculos y para que realmente nuestros niños se eduquen en igualdad. Además, tenemos una gran deuda con las mujeres en esta covid porque las que sacaron las castañas del fuego en los momentos más duros eran trabajadoras precarias: en los supermercados, en las farmacias, en la sanidad… Tenemos que devolverles un poquito de lo que nos han dado en forma de defensa de una Galicia donde las mujeres tengan igualdad. Trabajemos para acabar con tanta precariedad y con tanta discriminación que sigue existiendo.

- Ana Pontón, usted nació en una fecha muy próxima al Día de Galicia, un 27 de julio, en Sarria (Lugo) pero le unen vínculos muy fuertes con la ciudad donde ha querido hacer esta entrevista, Santiago de Compostela. Aquí estudió y aquí nació, hace seis meses, su hija.

Éste es un parque maravilloso, San Domingos de Bonaval, que además está muy cerca de donde vivo. Cuando tengo alguna preocupación o estoy un poco estresada, vengo aquí, camino, y parece que se ve la luz. Es un sitio que tiene magia, lleno de tranquilidad y de historia. Con un convento que tiene más de ocho siglos y, detrás de él, parte de la historia de la ciudad. Se recuperó como parque hace más de una década y es un lugar con el que me identifico mucho.

La naturaleza siempre nos recarga pilas y éste es un espacio natural lleno de calma. Ante tanto ruido que tenemos en la política yo soy de las que cree que se necesita más tranquilidad para que los ciudadanos escuchen nuestras ideas. Creo que para muchas personas en momentos tan difíciles, ver a veces el espectáculo que ofrecen algunos políticos no es nada edificante. Desde el BNG queremos contribuir a dignificar la política porque la política es la solución que tienen las personas con problemas, los trabajadores, las mujeres, pensionistas...

Los grandes poderes no necesitan de la política, los trabajadores y las trabajadoras, sí. Los gallegos y las gallegas también porque es la manera que podemos cambiar esa discriminación y ese rumbo errático de los últimos años para poder construir el país que soñamos. Estoy convencida de que en Galicia tenemos todo para ser un país que se convierta en la envidia de Europa en este momento. Tenemos recursos y potencialidades y lo que necesitamos es confiar en nosotros mismos. Ésa es la alternativa que defendemos desde el BNG.